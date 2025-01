Site indica opções de troca para o Philadelphia 76ers

O portal ClutchPoints indicou cinco opções de troca para o Philadelphia 76ers. Embora a equipe tenha melhorado na tabela de classificação da NBA, analistas ainda indicam que o Sixers pode ser ativo na janela de trocas. Afinal, o time ainda não embalou para disputar com os melhores da Conferência Leste, como Boston Celtics e Cleveland Cavaliers.

Confira, então, quais as opções de troca listadas pelo site.

Collin Sexton (Utah Jazz)

Tirar Collin Sexton do Utah Jazz não seria fácil. Ainda assim, seria um bom reforço na rotação de armadores do Sixers, ainda mais agora que Jared McCain está fora da temporada. Sexton é um bom criador, dando infiltração e passes para fora do garrafão, além de ser bom em cavar faltas. Apesar de depender bastante da bola, Sexton é eficiente fora dela, com mais de 44% nas tentativas de três pontos em catch-and-shoot no ano passado.

Na defesa, a parceria de Sexton com Tyrese Maxey pode ser um desafio, mas o sistema de Nick Nurse e a presença de Embiid compensam. Sexton poderia deixar o ataque mais fluído e aliviar a pressão sob o trio de Embiid, Maxey e Paul George.

Vit Krejci (Atlanta Hawks)

Adicionar um ala alto e versátil como Vit Krejci do Atlanta Hawks resolveria a procura do Sixers por tamanho e criação de jogadas. Com mais de 2 metros, Krejci pode executar pick-and-rolls e fazer passes precisos, apesar de, às vezes, arriscar demais. Sua seleção de arremessos é boa, embora seu aproveitamento de três pontos tenha caído nesta temporada.

Na defesa, Krejci é um jogador sólido fora da bola, com destaque em sua inteligência. Para um time que carece de alas altos e criativos, o jogo de Krejci traz mais flexibilidade.

Jose Alvarado (New Orleans Pelicans)

Se o preço por Sexton for muito alto, o Sixers pode mirar em Jose Alvarado, do New Orleans Pelicans. Conhecido por sua defesa, Alvarado traria energia e aliviaria a pressão sob Maxey. Apesar de ser baixo, Alvarado é bom em forçar turnovers. Isso, é claro, se encaixa na filosofia de Nick Nurse.

No ataque, a melhora de Alvarado nos chutes de três (38.5% nesta temporada) e sua criação de jogadas ajudariam o time. Assim, sua adição como peça de rotação ajudaria o 76ers nos dois lados da quadra.

Obi Toppin (Indiana Pacers)

Ademais, Obi Toppin, no Indiana Pacers Pacers, poderia trazer atletismo e pontuação sem a bola ao ataque de Philadelphia.. Toppin se destaca em transição e ao lado de um pivô espaçador, com mais mais de 70% nos arremessos de dois pontos em temporadas passadas. Seu aproveitamento de três pontos (35.3%) também ajuda a espaçar a quadra.

Embora sua defesa continue sendo uma questão, o contrato longo de Toppin e seu jogo ofensivo o tornam uma boa adição.. Com o contrato de Guerschon Yabusele expirando, a chegada de Toppin garante uma boa peça pro futuro.

Donte DiVincenzo (Minnesota Timberwolves)

Donte DiVincenzo, do Minnesota Timberwolves, poderia dar energia ao ataque dos Sixers. No último mês, acertou 39.7% de três em 6.4 arremessos por jogo, voltando a ser uma ameaça do perímetro. O atleticismo de DiVincenzo poderia abrir o ataque de Philly, dando mais espaço para suas estrelas.

Assim, se o Timberwolves estiver disposto a negociá-lo, o Philadelphia 76ers deveria ir atrás de DiVincenzo como uma das suas opções de troca. Se não der certo, porém, outros chutadores como Duncan Robinson ou Corey Kispert também seriam bons. Contudo, o preço seria mais alto.

