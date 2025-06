Site aponta Clint Capela como possível reforço do Warriors

Tido como um dos principais pivôs agentes livres da NBA, Clint Capela pode ser reforço do Golden State Warriors em 2025/26. Monte Poole, da rede NBC Sports, publicou um artigo apontando nomes que devem estar na mira da franquia na offseason. Dentre eles, o jornalista apontou o veterano do Atlanta Hawks como viável.

Continua após a publicidade

“Aos 31 anos, o suíço perdeu espaço, mas continua sendo uma ameaça para no garrafão e um dos reboteiros mais fortes da liga. O Warriors valoriza Kevon Looney, mas Capela é consideravelmente mais atlético. Ele ganhou US$20,6 milhões na temporada passada com os Hawks, mas deve entender que ganhará menos em seu próximo time. Então, qual seria o corte salarial que ele aceitaria?”, escreveu Poole.

O jogador de 30 anos perdeu a titularidade no Atlanta Hawks para Onyeka Okongwu durante a última temporada. Como resultado, teve apenas 8,9 pontos por jogo, sendo sua pior marca desde 2015/16. Ele também teve a menor média de tocos (um) e aproveitamento nos arremessos (55,9%) desde seu primeiro ano na NBA. Além disso, foi a campanha que menos pegou rebotes (8,5) desde que chegou na franquia.

Continua após a publicidade

Dessa forma, Clint Capela tem sido nome frequente em rumores de troca nas últimas temporadas. Inclusive, na última trade deadline foi um dos nomes mais citados para deixar o Hawks.

Leia mais!

Agora, de acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o jogador que buscar um novo time em 2025/26. Do mesmo modo, ele não faria mais parte dos planos do Hawks para a próxima temporada da NBA.

Continua após a publicidade

“Times rivais projetam que o Hawks está de olho em pivôs, independente do Draft. Depois de anos mantendo Clint Capela na lista de trocas, ele deve finalmente deixar Atlanta na agencia livre. Portanto, a franquia parece pronta para ter uma vaga aberta no garrafão”, publicou o jornalista.

A notícia veio antes da troca por Kristaps Porzingis. O pivô foi o principal nome em um acordo triplo entre Hawks, Boston Celtics e Brooklyn Nets, feito na terça-feira (24). Atlanta cedeu Georges Niang para o Celtics e Terance Mann para o time de Nova York. Em contrapartida, recebeu o letão e uma escolha de Draft.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, além do Warriors, o Los Angeles Lakers também vê Clint Capela como possível reforço. Segundo Jovan Buha, do site The Athletic, o suíço e Nic Claxton, do Brooklyn Nets, seriam os nomes preferidos a franquia da Califórnia.

“Capela ainda encaixa no perfil de pivô ideal para jogar ao lado de Luka Doncic. E embora o suíço de 31 anos já esteja longe do auge, segue oferecendo rebote, proteção de aro e capacidade de finalizar perto da cesta”, disse Buha.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA