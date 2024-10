Shaquille O’Neal: “Joel Embiid é ‘molenga'”

Com pouco mais de uma semana do início da NBA, a polêmica do load managament já começou a tomar as manchetes novamente. Dessa forma, o principal culpado é Joel Embiid, que, após ser campeão das Olimpíadas, ainda não jogou pelo 76ers nessa temporada e recebeu críticas de Shaquille O’Neal.

Além disso, o camaronês chegou a anunciar que nunca mais participará de jogos em dias seguidos. A repercussão, é claro, foi grande. O’Neal, tetracampeão da NBA e analista da TNT, chegou até a chamar Embiid de “molenga” em seu podcast Big Pod with Shaq.

“Você precisa querer ser esse cara. Mas com as falas recentes dele, eu acho que Embiid não quer ser esse cara”, disparou.

Publicidade

De acordo com Shaq, Joel Embiid deveria ter mais vontade de jogar basquete. Ele acredita que o pivô do Philadelphia 76ers tem medo de se lesionar. No entanto, Embiid atuou com a seleção dos Estados Unidos na última edição das Olimpíadas. O’Neal acha que o jogador não consegue evitar as polêmicas.

Leia mais sobre Joel Embiid!

“Por que você não consegue jogar jogos seguidos em partidas que não são físicas? Ele não está sendo dobrado, nem marcado na frente ou atrás, nem recebendo faltas intencionais. Ele está fazendo pick and pop e arremessando de longe. Mas eu não entendo isso. Para mim, isso só mostra que ele não quer ganhar o campeonato. Ele é um molenga”, concluiu o MVP de 2001.

Publicidade

O lendário pivô jogou na NBA dos anos 90 e 2000, onde o load management não era algo tão presente – a não ser por lesões mais sérias. Além de Joel Embiid, Shaquille O’Neal é conhecido por criticar outros jogadores da NBA moderna, como por exemplo Rudy Gobert, além de Dwight Howard.

Por fim, na última temporada, Embiid participou somente de 39 jogos, graças à uma lesão em fevereiro. Vale lembrar ainda que a NBA o investigou por suas ausências na atual campanha. Na semana passada, o pivô e seu novo companheiro de time, Paul George, ficaram de fora do jogo com transmissão nacional (para os EUA) contra o Milwaukee Bucks. Dessa forma, sem suas estrelas, o 76ers saiu derrotado.

Publicidade

Por enquanto, o Sixers soma uma vitória em três jogos e não existe previsão do retorno de Embiid às quadras.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA