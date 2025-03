Shaquille O’Neal ataca Victor Wembanyama mais uma vez

Mesmo com pouco tempo na NBA, Victor Wembanyama parece já ter um crítico ferrenho: Shaquille O’Neal. Dessa vez, o comentarista da TNT Sports e quatro vezes campeão contestou a possibilidade do francês ser o Defensor do Ano. Antes de uma condição médica tirá-lo da temporada, o jogador do San Antonio Spurs era favorito ao prêmio.

“O time está 20 jogos abaixo dos 50%. Como você pode ser o melhor defensor se seu time nem está vencendo?”, disse O’Neal.

Antes de ficar fora da temporada, o pivô tinha médias de 3.8 tocos por jogo, o melhor da liga, 1.1 roubo e 11 rebotes. Além disso, a defesa do Spurs estava entre as seis melhores da liga.

No entanto, não foi a primeira vez que Shaq contestou o jogo de Wembanyama. No programa The Pat McAfee Show em setembro de 2024, ele questionou se o francês pode ser dominante baseando seu jogo em arremessos de média e longa distância.

“Wemby é um ótimo jogador, mas eu não acho que você possa ser dominante quando arremessa muito de fora”, disse O’Neal. “Acho que, se ele jogasse mais dentro do garrafão sendo um jogador de 2.26 metros, a resposta seria ‘sim’. Mas quando você depende de arremessos, seu desempenho sempre vai oscilar. Mas ele é um grande jogador e desejo tudo de bom para ele”.

Embora não sejam ataques diretos ao jogo de Victor Wembanyama, vale lembrar que Shaquille O’Neal é bastante duro com novos pivôs na NBA. Nos anos 2000, ele criou uma grande rivalidade com Dwight Howard, abertamente dizendo que não gostava do jogador e até contestando premiações que foram pra ele.

Wembanyama está fora da temporada após os médicos do San Antonio Spurs descobrirem uma trombose venosa profunda no ombro direito do pivô. Embora a franquia tenha alertado que não é algo grave, o jogador não vai mais atuar em 2024/25. Como fez só 46 jogos de um mínimo de 65 para concorrer às premiações individuais, o francês saiu do páreo para Defensor do Ano.

Dessa forma, a premiação ficou “aberta”. Logo após o jovem astro se lesionar, Jaren Jackson Jr. era o favorito. Depois, Evan Mobley. Hoje, porém, Draymond Green é quem deve levar o prêmio, segundo as casas de apostas.

