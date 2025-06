Shai Gilgeous-Alexander nega cansaço para justificar derrota do Thunder

Tudo corria bem para o Oklahoma City Thunder no terceiro jogo das finais da NBA. Até que o último quarto chegou. O time iniciou o período com cinco pontos de vantagem, mas foi dominado pelo Indiana Pacers e viu a vitória escapar pelos dedos. Não é raro que derrotas assim caiam na conta do cansaço. Shai Gilgeous-Alexander, no entanto, recusou isso como explicação para o resultado negativo do Thunder.

“Eu não tenho certeza, mas não acho que a exaustão explique o resultado. Foi um jogo físico, certamente. No entanto, nós já enfrentamos outras partidas assim. Já tivemos duelos desse tipo em que fomos ótimos na reta final e, ao mesmo tempo, outros que não jogamos bem. Então, não foi algo que nunca tenhamos visto antes. Acontece…”, minimizou o MVP da temporada.

Apesar da declaração de Gilgeous-Alexander, a verdade é que a queda de rendimento do Thunder foi evidente. E, aliás, o próprio ala-armador foi sinal disso. A equipe perdeu o último quarto por 32 a 18. O astro só marcou três pontos e tentou três arremessos no período, enquanto não distribuiu nenhuma assistência. Ele crê que, mesmo que haja fadiga, essa é a hora de dar aquele “último gás”.

Continua após a publicidade

“Se estiver cansado, você precisa aguentar. Afinal, no máximo, só vamos disputar mais quatro jogos nesta temporada. Trabalhamos a temporada inteira para estarmos aqui. Aliás, treinamos desde o fim da campanha passada por essa oportunidade. Estamos perto demais. Por isso, para mim, você precisa aguentar. Supere o cansaço e tente vencer”, cravou o craque canadense.

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder

Cansou!

É normal que Shai Gilgeous-Alexander e os atletas do Thunder minimizem a questão da exaustão. Afinal, é o que a maior parte das equipes e jogadores fazem. Mas, para o ídolo Magic Johnson, é impossível não apontar o cansaço como um fator no rumo da partida. O veterano viu a velocidade do Pacers tomar conta do jogo e, como resultado, tirar o adversário da zona de conforto.

Continua após a publicidade

“Indiana precisava acelerar o jogo e foi isso o que fez. Tyrese Haliburton voltou a ditar o ritmo do jogo. E, com isso, Oklahoma City cansou. Vimos esse ponto no último quarto, por exemplo, quando Tyrese tentou um arremesso de longa distância, correu e pegou o próprio rebote ofensivo. Eles cansaram Shai e, assim, o jogo virou em favor deles”, avaliou o lendário armador.

A velocidade, no entanto, não foi o único fator de desequilíbrio do duelo. Como todos, o ícone do Los Angeles Lakers chamou a atenção para os reservas do Pacers. “O banco de Indiana também merece crédito, pois contribuíram demais para a vitória. Não só em termos de pontuação, mas pelo esforço e entrega em quadra. Também ajudaram a cansar Oklahoma City”, completou.

Continua após a publicidade

Correndo atrás

Gilgeous-Alexander também pode não admitir o cansaço porque, de certa forma, seria admitir uma vitória do rival. O Pacers não esconde que faz parte do seu plano correr e exaurir, em particular, o craque. Segundo o serviço GeniusIQ, um defensor de Indiana já começava a marcar o ala-armador em média a quase 20 metros da cesta no jogo. É a maior distância já registrada em qualquer jogo de sua carreira.

“Nós estamos tentando dificultar tudo para Shai e acho que conseguimos nesse jogo. E o fator mais importante é tentar ser persistente, pois não é um trabalho fácil. Ele é muito bom, vai achar espaço, então precisa ser um esforço do time inteiro. Estávamos focados e unidos do lado defensivo da quadra para sair com essa vitória”, exaltou Andrew Nembhard, principal marcador de Gilgeous-Alexander.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA