Jalen Williams: “Thunder perdeu jogo 3 das finais para próprios erros”

Frustração. Essa é a palavra que definiu Jalen Williams depois da derrota do Oklahoma City Thunder no terceiro jogo das finais da NBA. Mas o sentimento vai muito além do resultado negativo. A equipe cometeu 17 desperdícios de posse que, como resultado, geraram 21 pontos ao Indiana Pacers. O time não havia tido nenhuma atuação nos playoffs com mais do que 15 turnovers até então.

“Nós tivemos muitos erros ‘não forçados’ e isso é uma droga. São desperdícios de bola muito ruins, em particular, quando estamos em um duelo que vale tanto. E contra um oponente tão bom. Indiana capitalizou em cima dessas falhas porque são bons. Então, os lapsos têm um preço. Isso sempre vai te machucar, no fim das contas. Perdemos para os nossos erros”, admitiu o ala, após o revés por 116 a 107.

O volume de turnovers foi muito alto para o Thunder, de fato, pois teve a menor média de erros durante a temporada. Não foi só o número bruto, no entanto, que gerou algum estranhamento após a partida. As situações em que o time de melhor campanha da liga falhou também chamou a atenção. Cometeram três desperdícios de posse, por exemplo, em saídas de bola depois de cestas do Pacers.

“Esse tipo de erro é duro de absorver, pois são controláveis. A bola está em suas mãos, então pode levar o seu tempo. Não precisa de pressa. Mas qualquer erro vai ser punido nesse nível. No fim das contas, tudo gira em torno de estarmos mais unidos e focados. Não podemos deixar que aconteçam mais porque prejudicam as nossas chances”, reconheceu Shai Gilgeous-Alexander.

Reta final

Outro problema do Thunder no terceiro jogo das finais foi algo bem mais “familiar” para Jalen Williams e o resto do elenco. O Pacers venceu a partida porque, mais uma vez, dominou o último quarto. Os donos da casa ganharam os 12 minutos finais por 32 a 18 e, assim, viraram a partida para sair com o triunfo. Foi a segunda vez em três duelos que Oklahoma City perdeu o período decisivo por diferença de dígitos duplos.

“Eu acho que, no último quarto, Indiana simplesmente foi melhor do que nós nos dois lados da quadra. Jogaram melhor, simples assim. E, por isso, precisamos dar crédito. Estavam mais alinhados do que nós em termos de defesa, pressão na bola e postura física. Mas, acima de tudo, o ritmo do ataque deles estava do jeito que queriam”, reconheceu o treinador Mark Daigneault.

Apesar de admitir a superioridade do adversário, no entanto, o jovem técnico concordou em um ponto com Williams. Os desperdícios de bola foram um ponto fora da curva que pesou demais contra o Thunder. “Indiana merece elogios porque jogaram muito bem. Tiveram energia, fisicalidade e atitude. Mas os erros que cometemos, certamente, não foram característicos”, finalizou.

Limitado

Gilgeous-Alexander, aliás, foi um dos símbolos de um Thunder mais “quieto” do que o normal. Ele marcou só 24 pontos em 20 arremessos no terceiro jogo contra o Pacers, sua menor pontuação na série. Além disso, pela primeira vez nos playoffs, teve mais desperdícios de bola do que distribuiu assistências em uma partida. Assim como Daigneault, ele deu crédito ao adversário pela atuação abaixo da média.

“A defesa deles foi mais agressiva hoje, antes de tudo. Precisamos responder isso, pois tudo volta a uma questão de jogar com mais força. Se formos mais agressivos no pick-and-roll, por exemplo, vamos achar melhores ângulos para atacar. No fim das contas, quem dá o primeiro soco sempre está em vantagem. E acho que Indiana foi quem fez esse papel”, concluiu o MVP da temporada.

