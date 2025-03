Para analista, consistência de Jalen Williams “afasta” Thunder de título da NBA

As chances do Oklahoma City Thunder ser campeão da NBA, certamente, passam pelas mãos de Jalen Williams. O ala consolidou-se como o segundo jogador mais importante do time e, assim, foi eleito para o All-Star Game nesse ano. Mas, para vários analistas, ele tem mais “altos e baixos” do que uma referência deveria. Por isso, o controverso Stephen A. Smith o vê como um fator essencial para a equipe nos playoffs.

“Shai é um forte candidato ao prêmio de MVP da liga nos últimos anos e “entregou” nos playoffs do ano passado. Então, já sabemos o que esperar dele. Mas os outros garotos não foram tão bem. Vejam Jalen, por exemplo. Ele é um grande talento e adoro o seu jogo, pois compete nos dois lados da quadra. No entanto, precisa ser mais consistente como uma segunda opção ofensiva”, cobrou o analista da ESPN.

A regularidade, a princípio, não é um motivo constante de crítica da torcida do Thunder a Williams. O jovem tem média de 21,3 pontos nessa temporada e só ficou abaixo dos 18 pontos em 14 de 61 jogos da campanha. A eficiência pode variar, mas são números que evidenciam uma consistência em termos de pontuação. Para Smith, no entanto, o problema está mais na postura do que nos números.

“Há noites em que Jalen parece um legítimo segundo em comando de um time campeão. Mas, em outras, aceita ‘ficar de canto’ e espera Chet Holmgren tentar assumir a função. Essa é a minha impressão. Chet pode ser essa opção secundária, mas está claro que não deveria ter que ser. Jalen é mais experiente, portanto precisa assumir o papel de forma consistente”, cravou o comentarista.

Possível final

O Thunder deu mais uma prova de força à NBA nessa semana, depois de bater o Boston Celtics sem Jalen Williams. Aliás, o líder do Oeste venceu os dois jogos da temporada contra os atuais campeões. Muita gente crê em uma final entre os times. Smith está nesse grupo. Ele aponta Boston como favorito nessa possível decisão, em parte, pela desconfiança que ainda tem em Williams.

“Eu acredito que, se Jalen não entregar uma produção regular todos os jogos, Oklahoma City não passa por Boston. Pode até vencer partidas isoladas, mas não tem chances em uma série de playoffs. Saíram vencedores dos dois encontros nessa temporada regular, mas isso é diferentes. Em sete jogos, não podem vencer sem um Jalen consistente”, sentenciou o polêmico analista.

Smith, no fim das contas, vê Williams como um jogador que sintetiza o Thunder. É um talento em ascensão, com ótimos resultados, mas ainda despreparado para o último passo. “Boston seria favorito em uma final porque você ainda não pode confiar nos jogadores em torno de Shai. Não dá para confiar na consistência de Jalen. Eles são jovens demais e, como resultado, falta mais rodagem”, concluiu.

Em evolução

Williams pode não estar pronto, de fato, para ser o colíder de um time campeão da NBA. Mas, se esse for o caso, apostar em sua evolução parece um bom negócio. Em menos de três temporadas, afinal, ele tornou-se uma figura central em uma das melhores equipes da liga. Foi eleito all-star com só 23 anos. Se falta a confiança de analistas, o ala garante que recebe muita confiança interna para melhorar a cada dia.

“Você precisa ter companheiros de elenco que acreditam em você para ser bem sucedido no esporte. Acho que essa confiança mútua é o motivo de sermos tão bons. Eles confiam em mim para certas situações, enquanto eu confio neles para outras. E, assim, sabemos que sair de qualquer situação adversa juntos. Estamos tão bem nessa temporada, em particular, por esse sentimento”, revelou o jovem jogador.

