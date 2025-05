Adversários nos playoffs, Jalen Williams exalta Russell Westbrook

Jalen Williams e Russell Westbrook estão se enfrentando na série de playoffs da NBA entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Mas, fora da quadra, o jovem ala demonstrou admiração e respeito pelo veterano. Segundo Williams, Westbrook era um dos seus jogadores favoritos quando criança. Além disso, ele exaltou a conexão do armador com Oklahoma.

“Russ era um dos meus jogadores favoritos quando criança. Tenho certeza que já disso isso a ele. A energia que ele sempre mostra em quadra. A forma como as pessoas o recebem aqui, em Oklahoma, é muito legal. Ele é um daqueles casos especiais em que um jogador significa muito mais do que basquete para a torcida. Enfim, definitivamente admiro o Russ nesse aspecto”, afirmou o camisa 8 do Thunder.

As palavras de Williams não surpreendem aqueles que conhecem a história de Westbrook com o Thunder. Afinal, o armador atuou por 11 temporadas em Oklahoma (2008-2019) e saiu com status de lenda. Com 18.859 pontos, o camisa 0 é o maior cestinha da história da franquia. Além disso, é o segundo em assistências (6.897) e o terceiro em rebotes (5.760).

Enquanto Jalen Williams tinha apenas 11 anos, Russell Westbrook ajudou o Thunder a chegar às finais da NBA. Em 2012, o time eliminou Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs para conquistar a Conferência Oeste. Mas, na decisão da liga, Oklahoma caiu para o Miami Heat, após uma série de cinco jogos. Além do armador, aquele Thunder tinha nomes como Kevin Durant, James Harden e Serge Ibaka.

Dentro de quadra, Westbrook fez parte de um Thunder histórico. Mesmo com vários jovens no elenco, a equipe que se tornou contender na NBA. Tanto que, além do vice-campeonato, chegou a outras três finais de conferência. E, fora dela, o armador criou laços com a comunidade de Oklahoma.

Algo parecido está ocorrendo desde o ano passado, com Williams como um dos protagonistas. Afinal, nas últimas duas temporadas, o Thunder ficou no topo do Oeste. Em 2024/25, aliás, alcançou a melhor marca de sua história, com 68 vitórias em 82 jogos. Assim, é dono da melhor campanha da fase regular. Com isso, Oklahoma terá a vantagem no mando de quadra até às finais.

Hoje, Jalen Williams é considerado o segundo melhor jogador do Thunder, atrás apenas de Shai Gilgeous-Alexander, favorito ao prêmio de MVP da temporada. Escolha 12 do Draft de 2022, o ala tem médias de 21,6 pontos, 5,3 rebotes, 5,1 assistências e 1,6 roubo de bola, na atual campanha.

Por fim, Thunder e Nuggets estão empatados na série semifinal do Oeste. Até o momento, cada um deles venceu um duelo. Os times voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (9), em Denver.

