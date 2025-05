Shai Gilgeous-Alexander minimiza vitória histórica do Thunder nos playoffs

Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder deram a resposta que precisavam nessa quarta-feira. Afinal, a equipe venceu o segundo jogo da série contra o Denver Nuggets com uma atuação histórica. Os rivais dominaram o oponente desde o minuto inicial e, assim, empatou o confronto com enfáticos 149 a 106. O resultado chamou a atenção pelos números, mas o astro só se importa com um deles.

“A gente sabia o que estava em jogo hoje, então entramos em quadra com um senso de desespero. Mas acho que é importante tirar a emoção do resultado. Afinal, vencer por 100 ou dois pontos de diferença significa a mesma coisa. Só conta uma vitória e, com isso, a série está empatada. Um triunfo para cada lado. A próxima partida vai começar zero a zero”, minimizou o finalista ao prêmio de MVP da temporada.

O Thunder acumulou marcas históricas durante o atropelo sobre o Nuggets. Igualou o seu recorde de pontuação em um período de playoffs com os seus 45 pontos nos 12 primeiros minutos do jogo. Além disso, os 87 pontos anotados só no primeiro tempo viraram o novo recorde da pós-temporada da liga. E houve outros feitos mais. Mas Gilgeous-Alexander reforça que nada vai para a terceira partida da série.

“Todos os jogos podem ser bem diferentes dos anteriores em um confronto de playoffs. Nessa série, em particular, vai ser assim. As equipes, antes de tudo, vão fazer muitos ajustes. As torcidas e ambientes são únicos. Tudo pode parecer bem diferente de uma noite para outra. Então, é importante que a gente vire a página rápido”, cobrou o ala-armador de 26 anos.

De partida

Shai Gilgeous-Alexander comandou a vitória do Thunder, talvez, com o seu melhor jogo nos playoffs desse ano. Ele marcou 34 pontos em 30 minutos, enquanto acertou 11 de 13 arremessos de quadra. Converteu todos os seus lances livres e, além disso, deu oito assistências para só dois desperdícios de bola. O ala-armador ficou bem satisfeito com essa atuação porque sabe a dificuldade que a defesa do Nuggets lhe impõe.

“Eu quis deixar a minha marca desde cedo, mas sem tentar forçar nada. Preciso deixar que o jogo venha até mim e diga o que devo fazer. Essas partidas vão ser testes para mim, pois, a cada posse, eles lançam uma defesa diferente em cima de mim. Mas, não importa qual seja a cobertura e abordagem que usem, preciso tomar a decisão certa”, contou o cestinha da temporada.

Gilgeous-Alexander foi brilhante, em particular, no primeiro período. Liderou a disparada do Thunder no marcador com 13 pontos e cinco assistências sem errar arremessos de quadra. “Fazer a leitura certa nem sempre é fácil, especialmente quando uma defesa tem tantas formas diferentes de lidar comigo. Mas fiquei muito orgulhoso do trabalho que fiz no primeiro quarto, em particular”, celebrou.

Só um jogou

Todas as derrotas, no entanto, têm dois lados. E o Nuggets entendeu que teve um jogo para esquecer ao mesmo tempo em que o Thunder fez uma noite histórica. Tanto que os jogadores de Denver não tiveram muitas palavras a dizer depois da partida. Para Nikola Jokic, por exemplo, foi um clássico exemplo de uma partida em que só um time entrou em quadra mesmo. Simples assim.

“Esse foi um jogo de um time só, para resumir. Eles entraram em quadra agressivos e nos atacaram desde a primeira posse de bola. Foram muito, mas muito melhores do que a gente hoje. E, como resultado, o placar ficou bem feio para nós. Foi feio, mas não foi injusto”, admitiu o três vezes MVP da liga.

