Shai Gilgeous-Alexander analisa sua atuação no início dos playoffs

O Oklahoma City Thunder confirmou as expectativas e eliminou o Memphis Grizzlies em quatro jogos nas quartas-de-final do Oeste. Mas, em um sentido, a série de playoffs foi uma surpresa: o rendimento de Shai Gilgeous-Alexander. O finalista ao prêmio de MVP da liga teve um início de pós-temporada lento, depois de uma campanha marcada pela consistência. A adversidade, no entanto, mostrou uma de suas “novas” forças.

“Eu estou impressionado com a forma como mantive o meu estilo de jogo, apesar das atuações instáveis nessa série. No passado, certamente, reduziria a agressividade em quadra. Me colocaria de lado por causa da fase do meu arremesso. Mas acho que essa foi uma evolução que trouxe para essa temporada. É uma postura, acima de tudo, da qual me orgulho demais”, contou o ala-armador.

Gilgeous-Alexander, acima de tudo, decepcionou pela falta de precisão nos arremessos nos três jogos iniciais contra o Grizzlies. Mas, na partida que decidiu a classificação do Thunder, o astro reencontrou o seu melhor (e mais certeiro) basquete. Ele marcou 38 pontos, convertendo 13 de 24 arremessos de quadra. Além disso, o líder do time teve cinco rebotes e seis assistências.

Publicidade

“A principal diferença é que tento não me focar nos resultados, mas no desenvolvimento mental do meu jogo. Hoje, dei uma prova desse passo à frente. Em particular, como já disse, no aspecto mental. Creio que mostrei isso durante a temporada inteira e, agora, essa postura foi recompensada em um jogo bem importante”, celebrou o favorito a ser eleito MVP da liga.

Leia mais sobre Shai Gilgeous-Alexander

Grande série

Antes do quarto jogo do Thunder nos playoffs, Shai Gilgeous-Alexander tinha média de 24,3 pontos por partida. O número pode até não parecer tão ruim, mas são quase oito pontos a menos do que na temporada regular. Para piorar, ele acertava menos de 36% dos seus arremessos de quadra. Chet Holmgren, no entanto, garante que o colega fez ótimos jogos para quem quiser ver além das estatísticas brutas.

Publicidade

“Eu acho que Shai, antes de tudo, fez uma grande série. Ele fez as leituras corretas em todas as jogadas. Mais do que isso, confiou em todos os jogadores que estavam ao seu redor. Isso não só o ajuda, mas também foi beneficial para Jalen Williams e cada atleta do elenco. E a boa notícia é que não vejo essa postura mudando tão cedo”, projetou o jovem ala-pivô.

É claro que Holmgren sabe que Gilgeous-Alexander foi bem mais errático do que o seu padrão contra o Grizzlies. Mas vê que essa situação deixa um bom legado para o resto dos playoffs da equipe. “Shai vai seguir jogando em alto nível. E, quando os arremessos caem no volume de hoje, todos vamos conversar depois da partida sobre como ele é especial”, concluiu.

Publicidade

Ritmo ideal

O desempenho padrão de Gilgeous-Alexander não é simples de alcançar. Afinal, durante a temporada regular, ele marcou quase 33 pontos por partida com 51,9% de conversão nos arremessos de quadra. Nos playoffs, quando se enfrenta o mesmo adversário várias vezes, a tendência é que o oponente esteja mais pronto para neutralizar os seus pontos fortes. Mas o técnico Mark Daigneault aposta que algo mudou no jogo da classificação.

“Eu acho que Shai foi bem consistente em todos os jogos, pois o seu estilo não mudou. Esse foi o seu foco. Ele teve alguns lances que está acostumado a converter, mas não conseguiu nos primeiros jogos da série. Por isso, foi bom que não tenha mudou a sua forma de atuar. Não fez nada de diferente, mas acho que reencontrou o seu ritmo. E reencontrou de vez”, avaliou o jovem treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA