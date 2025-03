Shaquille O’Neal: “Shai Gilgeous-Alexander deveria ser MVP unânime”

A disputa pelo prêmio de MVP da temporada, por enquanto, ainda está aberta. Espera-se que o debate siga até o último dia da campanha regular, mas nem todos concordam com esse clima de indecisão. Para Shaquille O’Neal, por exemplo, a resposta é Shai Gilgeous-Alexander. A lenda está tão convicta do merecimento do craque do Oklahoma City Thunder, aliás, que crê que a votação deveria ser fácil.

“Para mim, Shai já deveria ter sido o vencedor na última temporada. Sempre achei que esse prêmio deveria ir para o jogador mais ‘durão’ da liga e, hoje, acho que ele é. Não existe nenhum jogador como esse garoto na liga, pois há uma suavidade diferente em seus movimentos. Para resumir, eu adoro vê-lo em quadra”, elogiou o membro do Hall da Fama e comentarista da TNT.

As estatísticas sugerem que Gilgeous-Alexander tem boas chances de levar o prêmio. O Thunder, para começar, tem a melhor campanha da liga: são 62 vitórias em 74 jogos. Além disso, ele vai ser o cestinha da temporada anotando quase 33 pontos por noite. Dez atletas na história foram os maiores pontuadores da NBA enquanto atuavam pelo time de melhor campanha. Nove deles foram eleitos MVP da liga.

Publicidade

“Eu espero que, quando abrirem a votação, as pessoas sigam o critério. Pois, pelo meu critério e pela história dessa liga, Shai é o MVP. Ele é o jogador mais ‘durão’ desse ano e, acima de tudo, está na equipe de melhor campanha da liga. Dessa vez, eu acho que vamos concordar. E deveria ser uma votação unânime, na verdade”, avaliou o ídolo do Los Angeles Lakers.

Leia mais sobre o Shai Gilgeous-Alexander

Entretenimento

Ganhar o maior prêmio individual da NBA, certamente, é um grande feito para qualquer um. Afinal, os vencedores formam um grupo bem seleto. E o fato de ter um rival como Nikola Jokic do outro lado engrandece uma possível vitória. Mas o ala-armador vê tudo com um pouco mais de pragmatismo. Poder levar o troféu Michael Jordan é especial, mas a eleição é algo subjetivo.

Publicidade

“Eu sei que esses prêmios geram bastante discussão. Então, é entretenimento. Faz parte do esporte, no fim das contas. Mas é uma honra fazer parte desse debate. Mais do que isso, ser reconhecido nesse nível. Eu adoro all-stars e a possibilidade de ser eleito MVP da liga. No entanto, nada disso importa se não formos campeões”, refletiu a referência do Thunder.

Não há dúvidas de que, entre ser MVP e campeão, Gilgeous-Alexander prefere o título. Por isso, Jalen Williams revela uma situação curiosa no elenco do Thunder. “Significa muito ver Shai ser eleito MVP, certamente. Mas, ao mesmo tempo, ele não liga para essas coisas. Está focado em vencer e resolver os problemas da equipe. É provável, então, que a gente se importe mais do que ele”, admitiu o ala.

Publicidade

Repetição

Essa não é a primeira vez que Shaquille O’Neal defende Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada. O icônico pivô foi voto vencido na premiação do ano passado, que Jokic ganhou. A lenda da NBA, aliás, falou para o próprio sérvio que discordava da sua eleição em uma entrevista. Em maio de 2024, Shaq fez um discurso enfático em clara campanha para o ala-armador.

“O MVP da temporada 2023-24 chama-se Shai. Esse garoto é um dos únicos atletas da história da liga a ter 50 jogos de 30 pontos em uma campanha. Não tem como debater com isso, em síntese. Além disso, é o melhor jogador de uma franquia que vai vencer 60 jogos. Ele atende não só os meus critérios, mas os de qualquer pessoa para o prêmio”, afirmou o polêmico analista na época.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA