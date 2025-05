Shai Gilgeous-Alexander: “Thunder não esperava ‘passeio’ nos playoffs”

O Oklahoma City Thunder perdeu o primeiro jogo nos playoffs da pior forma que o astro Shai Gilgeous-Alexander poderia pensar. A equipe tinha o jogo nas mãos, mas tomou uma virada improvável do Denver Nuggets nos segundos decisivos. Perdeu, com isso, a vantagem de mando de quadra já na abertura da série. O resultado foi chocante, mas, ao mesmo tempo, um tipo de confirmação para os líderes do Oeste.

“Ninguém aqui esperava que os playoffs seriam um ‘passeio’. Não contávamos com uma jornada tranquila até o fim. Afinal, nós sabemos que nenhuma jornada na vida é assim. Temos que encarar as adversidades de frente. Isso vai ser divertido, pois teremos que descobrir o quão fortes somos mesmo. Do que somos feitos”, explicou o craque da equipe, depois do revés por 121 a 119.

A derrota, por si só, já é ruim. Mas as circunstâncias em que aconteceu, de certa forma, deixam tudo ainda pior. O Thunder chegou a ter 14 pontos de frente no segundo tempo e ganhava por dez a quatro minutos do fim. Nos segundos finais, parecia só administrar o resultado nos lances livres. Então, dois arremessos errados de Chet Holmgren e um tiro decisivo de Aaron Gordon colocaram tudo a perder.

“Hoje, nós tivemos um tropeço no caminho. E admitimos que foi um tropeço inesperado porque ninguém espera perder um primeiro jogo de série de playoffs em casa. Em particular, da forma como ocorreu aqui. Mas esse é o jogo da vida. Tudo depende, então, da forma como vamos responder a essa queda. Temos que dar a resposta”, concluiu o finalista ao prêmio de MVP da liga.

Nos dois lados

É comum que um colapso, como o que o Thunder vivenciou, tenha uma razão evidente. Uma virada tão inesperada só acontece a partir de erros claros da equipe que liderava o placar. Mas, para Daigneault, a recuperação do Nuggets não foi bem assim. É claro que os donos da casa cometeram erros, mas não foram tão grosseiros ou só em um lado da quadra. Foi um conjunto de fatores que levou à derrota.

“Eu posso fazer um melhor trabalho organizando o time para criar arremessos de mais qualidade. Enquanto isso, na defesa, sinto que não usamos o relógio em nosso favor quando fazíamos faltas. Foi um problema de todos nos dois lados da quadra. Temos que executar melhor e eu preciso treinar melhor. Precisamos ser melhores na próxima partida, para resumir”, cravou o treinador.

Até os melhores times da história da liga tiveram os seus altos e baixos durante a pós-temporada. Daigneault, por isso, aponta que esse é um passo necessário para os seus comandados. “Isso são os playoffs, então devemos abraçar tudo o que nos traz. É uma montanha que precisamos escalar e não vai ser fácil para ninguém. Temos que abraçar as dificuldades para chegar ao topo”, indicou.

Outra série

Certamente, essa é a primeira vez que Shai Gilgeous-Alexander e o Thunder vão encarar adversidades nos playoffs desse ano. A primeira rodada, afinal, não colocou nenhum tipo de pressão sobre a equipe. O time eliminou um cambaleante Memphis Grizzlies, vindo do play-in, em quatro partidas. Daigneault reconhece que a etapa anterior, a princípio, pode não ter sido uma boa preparação para enfrentar o Nuggets agora.

“A gente teve um caminho um pouco mais fácil na primeira rodada. Foram quatro jogos desafiadores, mas estivemos no controle o tempo inteiro. Então, é uma situação nova. Não estamos felizes porque perdemos o primeiro jogo. É claro que a preferência seria vencer. No entanto, não é assim que funciona. Chegou o momento de, acima de tudo, nós desafiarmos a nós mesmos”, cobrou o jovem técnico.

