Sete jogadores que vão perder espaço em times na próxima temporada da NBA

A NBA é cíclica, enquanto jogadores que possuem muito espaço nos times atualmente podem perder minutos rapidamente a cada temporada. Mas quem são os nomes que podem perder protagonismo na temporada 2024/25 e por que? O site Fadeaway World resolveu fazer uma previsão, citando sete jogadores importantes da liga que estão correndo esse risco na campanha que está para começar.

O Jumper Brasil resolveu analisar as ideias do site estadunidense, e fazer uma breve análise sobre isso se aplicar ou não para a próxima campanha. Então, sem mais delongas, vamos conferir quais são os sete jogadores que podem perder espaço em seus times na próxima temporada da NBA.

CJ McCollum – New Orleans Pelicans

De acordo com o site, McCollum perderá espaço com a chegada de Dejounte Murray, deixando de ser o armador principal e se tornando a quarta opção ofensiva do time. Assim, ele perderia volume de arremessos e precisaria jogar em uma realidade maior sem a bola nas mãos.

Tudo isso parece ser verdade. Afinal, a produção do ala-armador foi frustrante na fase decisiva de 2023/24. Se cresceu na parte final da temporada regular, sumiu no play-in e nos playoffs. Além da chegada de Murray, é importante lembrar que a equipe também conta com os jovens Herb Jones e Trey Murphy no elenco.

Jones se tornou um dos melhores defensores de perímetro da NBA e não deve perder o posto de titular por muito tempo, se é que irá perder. Por outro lado, Murphy é um dos melhores arremessadores do elenco. Existe um acúmulo de bons jogadores para usar, um novo armador que deve ser protagonista da equipe, e uma tendência de jogos ruins do veterano em momentos decisivos. Portanto, é uma previsão que pode se concretizar.

Tobias Harris – Detroit Pistons

Segundo o Fadeaway World, Tobias Harris é outro dos jogadores que perderá espaço nos times da NBA na temporada 2024/25. O principal argumento é que ele é um veterano em um time jovem, que tende a recorrer a outras peças de protagonismo ao longo do ano.

Harris traz uma rara combinação de bolas de três e defesa para um time que sofreu com a ausência desse tipo de peça nos últimos anos. Ele está em baixa depois de mais uma decepção nos playoffs contra o Philadelphia 76ers. Mas, para o nível de Detroit, ele deve servir. Afinal, sempre foi um jogador sólido em temporada regular.

No entanto, é muito claro que ele não será o principal protagonista do time ou que terá minutos de um titular absoluto. Além de Ausar Thompson, Detroit conta com o competente Simone Fontecchio nas alas. Isaiah Stewart, em geral, tem sido um jogador sólido nos últimos anos. Além disso, lembre-se que Ron Holland foi a escolha principal da franquia no Draft e chega para disputar minutos na posição. Muitas opções para o Pistons por ali.

Klay Thompson – Dallas Mavericks

Para o site, Klay Thompson será menos importante no Dallas Mavericks do que as pessoas pensam. Desde estar em um papel totalmente sem bola ao lado de Kyrie Irving e Luka Doncic, até o fato de sua produção ter caído dos dois lados da quadra nos últimos anos com o Warriors.

Bom, as duas coisas são verdade. Thompson deve ser uma arma de luxo muito mais do que alguém fundamental no ataque. Ainda assim, a necessidade de um arremessador especialista ficou clara nas finais da NBA, quando o Boston Celtics resolveu não dar espaço aos especialistas no perímetro texanos.

A preocupação defensiva, porém, parece ser a mais importante aqui. Dallas está abrindo mão de seu melhor defensor de ponto de ataque no quinteto para colocar Thompson, que não defende em alto nível há algum tempo. Nesse sentido, Naji Marshall, que chegou sob menos holofotes, pode fazer mais sentido. Mas é muito claro que o Mavericks vai colocar Thompson como titular, e sua defesa será vital para que as coisas deem certo.

Bradley Beal – Phoenix Suns

De acordo com o Fadeaway World, Bradley Beal não deve ser considerado uma estrela para a próxima campanha em Phoenix. Com grandes lesões nos últimos anos e um time que deve focar mais suas atenções em Devin Booker e Kevin Durant, Beal deve abraçar um papel de coadjuvante, segundo o site.

O caminho parece ser esse mesmo. É óbvio que, em um primeiro momento, o Suns ainda aposta em Beal como seu terceiro craque. Mas a última pós-temporada foi difícil, apesar de ele ter jogado um bom basquete na temporada regular passada.

Muitos torcedores, aliás, até cogitaram a ideia de que Bradley Beal poderia ser um sexto homem em 2024/25. Com a contratação de Tyus Jones, um armador de ofício, e o bom momento de Grayson Allen, que fez uma temporada histórica em arremessos, até os minutos de Beal poderiam cair. Não parece ser o caso a princípio, mas se alguém pode “rodar” no super trio da franquia do Arizona, é o ala-armador.

Khris Middleton – Milwaukee Bucks

Para o site, Middleton é outro dos jogadores que devem perder espaço em seus times para a próxima temporada da NBA. O histórico de lesões é decisivo para a opinião do site dos EUA para dizer que o papel do ala pode cair em 2024/25.

De fato, contusões são um problema aqui. Middleton perdeu grande parte dos playoffs de 2022. Desde então, participou de 88 partidas nas últimas duas campanhas em temporada regular. Sua produção também foi baixa em geral, enquanto a preocupação para não agravar os problemas do ala foram a maior regra em relação a ele.

Mas a série contra o Indiana Pacers, ainda mostrou que o melhor nível do craque é muito bom. Médias altas, arremessos decisivos e boa defesa. É muito claro que ele é a terceira opção, uma queda em relação a época em que Jrue Holiday era o armador ao invés de Damian Lillard. Ainda assim, sua capacidade de defesa e facilitação ofensiva também podem ser essenciais para esse time. No fim, é uma questão de estar saudável.

Nikola Vucevic – Chicago Bulls

Segundo o site, Vucevic é outro nome que perderá espaço no próximo ano. Além do próprio declínio ofensivo, as indicações de Chicago levam todas para um caminho de desenvolvimento e protagonismo de seus jovens atletas em relação aos veteranos. Ele já não casa com tal “janela” do Bulls.

É um fato, o protagonismo do pivô já não deve ser uma realidade no próximo ano. As saídas de DeMar DeRozan e Alex Caruso indicam um momento de reconstrução. Josh Giddey, Matas Buzelis, Coby White e outros nomes devem assumir esse maior impacto na equipe.

Ainda assim, Vucevic será o titular da equipe em 2024/25. Por mais que Jalen Smith tenha chegado, o montenegrino estará no quinteto inicial para começar a campanha. No mundo ideal, ele se valoriza novamente após um ano ruim nas bolas de três, e atrai a atenção de uma outra equipe. Entre todos os negociáveis do Bulls, ele é quem tem menos rumores sobre seu nome.

Fred VanVleet – Houston Rockets

Por fim, o último nome na lista de jogadores que podem perder espaço em seus times para a temporada 2024/25 da NBA, do site Fadeaway World, é Fred VanVleet. Com um papel mais de facilitador em um time de jovens talentos, a ideia é de que ele continue sem um papel como o que teve no Toronto Raptors.

De fato, VanVleet é hoje um organizador de jogadas. E também, uma peça de transição na reconstrução de Houston. Sua contratação, afinal, foi pensada para ajudar no desenvolvimento dos jovens após dois anos muito ruins do Rockets como equipe de basquete, apesar do talento.

Esse é seu segundo ano de contrato na franquia. E o último garantido. Afinal, o terceiro ano é uma opção da equipe para 2025/26. Se Houston sentir que Amen Thompson está pronto para assumir a função de armador principal, é provável que eles possam abrir mão do contrato de VanVleet abrindo espaço salarial. Ou até buscar uma troca para ele, o enviando a um time candidato ao topo dos playoffs. A campanha de 2024/25, então, será decisiva para ele.

