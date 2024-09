Os 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos (2024) – Parte 4

Afinal, quem são os principais jovens talentos em atividade na liga? Essa é a parte 4 da nossa resposta: a lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos de idade.

O Jumper Brasil, como já virou tradição, traz a quinta edição da nossa votação anual sobre os “garotos” da liga. Nós convidamos a nossa equipe, os parceiros do site e um grupo de analistas brasileiros para darem as suas opiniões. A intenção é formar, com isso, um prisma de diferentes visões sobre a NBA da atualidade.

A votação

A consulta, para começar, incluiu 24 votantes instruídos a responderem uma mesma pergunta. Quem são os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos de idade da NBA, baseado no desempenho atual? Então, pedimos que enviassem uma lista simples e ranqueada de 25 nomes. Nós não permitimos empates em qualquer posição.

Publicidade

A pontuação segue a lógica de ordem inversa em relação ao ranqueamento. Ou seja, o 25o colocado ganha um ponto e assim de forma sucessiva. O primeiro lugar, por fim, soma 25 pontos. Dessa forma, em caso de consenso absoluto, um atleta pode atingir máximo de 600 pontos.

Em caso de empate, nós adotamos dois critérios para o desempate. A maior colocação em um ou mais rankings individuais, em primeiro lugar, dá vantagem ao jogador. Em seguida, a preferência fica com o atleta de maior idade.

Os votantes

Vinte e quatro votantes, como citado anteriormente, foram consultados pelo Jumper Brasil para o ranking desse ano. Temos integrantes da nossa equipe de redação, os produtores de conteúdo parceiros, colaboradores esporádicos do site e, além disso, analistas convidados. Confira quem são os nossos eleitores de 2024:

Publicidade

Leia mais sobre Zion Williamson

Regras de elegibilidade

Traçamos, além do que já foi explicado, mais algumas regras de elegibilidade para os jogadores da lista. São pontos, aliás, que são constantes desde a primeira edição da nossa lista.

Para ser elegível, antes de tudo, um atleta precisa ter até 24 anos e 365 dias de idade em 1o de setembro;

A instrução é que os votantes, a princípio, analisem a produção atual do atleta e não o seu potencial;

Os calouros da próxima temporada, assim como atletas que ainda não jogaram na NBA, não são elegíveis. Trata-se, afinal, de uma lista que apura momento.

E, por fim, a lista…

Se você não viu ainda as partes anteriores do ranking, pode conferir aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa é a parte 4 da lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos do Jumper Brasil – edição 2024:

Publicidade

10. Jaren Jackson Jr. (ala-pivô, Memphis Grizzlies)

Idade: 25 anos (fez aniversário no último domingo)

Pontuação: 362 pontos

Ranking 2023: 7o lugar

Médias da última temporada: 22,5 pontos, 5,5 rebotes e 1,6 tocos em 32,2 minutos

Melhores posições: André Mori (2), Gustavo Freitas (4)

Publicidade

A última temporada, certamente, foi uma experiência diferente para Jackson. Ele foi o único jogador consistente disponível em uma campanha trágica do Grizzlies. Precisou, por isso, assumir um protagonismo ofensivo inédito. Foi um dos 12 jogadores da NBA que teve usage (taxa de uso de posses) acima de 30,0%. Anteriormente, a nível de comparação, nunca havia aparecido nem no TOP 50 do quesito.

E, como esperado, isso pesou em sua eficiência. O seu índice de aproveitamento caiu tanto nos arremessos de quadra, quanto três pontos. O ala-pivô, mais do que isso, é quem teve o true shooting mais baixo entre os 12 líderes de uso de posses (55,3%).

Publicidade

Agora, a grande questão é: o que Jackson deve levar dessa experiência tão única? “O mais importante é simplesmente não voltar a ser o jogador de antes. Queremos vê-lo tão agressivo e disposto a jogar com a bola nas mãos quanto nessa temporada. Não terá o mesmo número de arremesso, mas não vão faltar chances de mostrar que pode ser um protagonista ofensivo”, apontou o comentarista Brevin Knight.

9. Chet Holmgren (pivô, Oklahoma City Thunder)

Idade: 22 anos

Pontuação: 367 pontos

Ranking 2023: não ranqueado

Médias da última temporada: 16,5 pontos, 7,9 rebotes e 2,3 tocos em 29,4 minutos

Melhores posições: Lucas Piona (5), Higor Goulart (6)

Publicidade

A grande preocupação em torno de Holmgren quando chegou à NBA era o físico. Afinal, como um jogador tão franzino vai “sobreviver” no garrafão do jogo profissional? Essa é uma questão superestimada hoje em dia, pois foi-se os tempos dos pivôs de imposição física e corpulentos. E, em quadra, isso ficou claro: o calouro defendeu a área pintada em volume e com qualidade no Thunder.

O jovem pivô, como novato, já foi o segundo atleta que mais defendeu arremessos no garrafão na liga. Foram 708 contestações na campanha de estreia, só abaixo das 722 registradas pelo veterano Brook Lopez. E limitou os oponentes a 52,4% de conversão nessas tentativas. Só três pivôs que contestaram mínimo de 400 arremessos cederam aproveitamento menor: Rudy Gobert, Walker Kessler e Kristaps Porzingis.

Publicidade

Holmgren, além disso, foi o único jogador da liga a distribuir 1,5 tocos enquanto acertou 37% dos tiros de longa distância. Ele é um verdadeiro unicórnio dentro de uma liga que, cada vez mais, convenciona chamar qualquer atleta um pouco diferente assim.

8. Alperen Sengun (pivô, Houston Rockets)

Idade: 22 anos

Pontuação: 392 pontos

Ranking 2023: 23o lugar

Médias da última temporada: 21,1 pontos, 9,3 rebotes e 5,0 assistências em 32,5 minutos

Melhores posições: Gabriel Martins, Martin Brownrigg (4)

Publicidade

Sengun é um atleta que, por essência, força o seu time a sair um pouco das tendências contemporâneas do jogo da NBA. Afinal, ter um pivô capaz de pontuar e passar no post com a sua qualidade deve ser uma vantagem competitiva. É fato que o Rockets já vem assim o usando, dentro do possível, cada vez mais. Os números embasam esse uso e, mais do que isso, sinalizam que se pode explorar mais.

O turco foi o sexto atleta com mais toques na bola em situação de post up na temporada passada. O time, como resultado, teve mais de 57% de aproveitamento nos arremessos criados a partir desses toques. É o terceiro melhor índice entre os 11 jogadores com alto volume nesse tipo de situação. Além disso, também é o terceiro dessa lista que mais produziu assistências a partir dessas posses.

Publicidade

Não vai ser surpresa para ninguém, mas Nikola Jokic é o único atleta que aparece acima de Sengun nessas duas métricas. O número de toques no post do sérvio foi mais do que o dobro do titular do Rockets. Então, dá para aumentar o volume do turco um pouco.

7. Scottie Barnes (ala-pivô, Toronto Raptors)

Idade: 23 anos

Pontuação: 405 pontos

Ranking 2023: 13o lugar

Médias da última temporada: 19,9 pontos, 8,2 rebotes e 6,1 assistências em 34,9 minutos

Melhores posições: Gustavo Lima (5), Ricardo Stabolito (7)

Publicidade

O treinador e comentarista David Thorpe sempre pregou que desempenho defensivo tem mais a ver com esforço do que técnica. É um exercício de entrega e disposição, acima de tudo. Barnes ainda não se tornou o defensor de elite projetado na NCAA – até porque faz um papel ofensivo bem maior do que o esperado no Raptors. No entanto, ele possui uma dedicação inegável que trouxe resultados muito bons na temporada passada.

Para começar, pela terceira temporada seguida, o ala-pivô foi um dos sete marcadores que mais percorreram distância por partida. Registrou pouco mais de dois quilômetros em média. Isso se reflete em vários números. Foi o terceiro “não pivô”, por exemplo, que mais contestou arremessos por partida na campanha passada. Ademais, esteve no TOP 10 de maior média de “posses soltas” (loose balls) recuperadas na defesa.

Publicidade

Não surpreende, diante disso, saber que Barnes ainda registra mais de 22% dos roubos de bola e 38% dos tocos de Toronto enquanto está em quadra. Ele é dono de uma combinação rara (e prática) de inspiração ofensiva e transpiração defensiva.

6. Zion Williamson (ala-pivô, New Orleans Pelicans)

Idade: 24 anos

Pontuação: 464 pontos

Ranking 2023: 6o lugar

Médias da última temporada: 22,9 pontos, 5,8 rebotes e 5,0 assistências em 31,5 minutos

Melhores posições: Luis Araujo, Vitor Camargo (4)

Publicidade

Nos últimos anos, a discussão em torno de Zion Williamson se resume à forma física. A balança, em síntese, é quem dita o humor de analistas e torcedores sobre o talento. O pensamento geral é que o seu sucesso é inevitável se estiver “magro”. Mas não é para ser assim. É provável que, enquanto falava sobre o seu peso, muita gente não acompanhou a melhor temporada da carreira do jovem astro.

Tudo aconteceu de forma simples, pois o Pelicans simplesmente explorou os dois pontos mais fortes do seu jogo. Em primeiro lugar, abriu o garrafão para os seus ataques. Ele foi o segundo atleta com mais arremessos na área restrita e dentro do garrafão na liga, só atrás de Giannis Antetokounmpo. Quase 12 dos 15,6 arremessos tentados pelo ala-pivô por partida na campanha aconteceram a cinco pés ou menos da cesta.

Publicidade

Além disso, Williamson ganhou mais liberdade como agente de armação da equipe. Tornou-se, com isso, o 12o ala e/ou pivô da liga com maior taxa de assistências (25,6%) da temporada. Essa combinação de habilidades é o que pode levá-lo, por fim, ao topo da NBA de fato.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA