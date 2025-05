A temporada ainda não acabou, mas já tem gente pensando em mudar de time. Hoje, listamos sete jogadores que podem sair em troca na offseason da NBA. Apesar de alguns contratos não serem exatamente “amigáveis” para negociações, o mercado deve mostrar muitas mudanças em breve. Aqui, são atletas que estão nos rumores ou que já estiveram e seguiram em suas equipes.

Então, o primeiro deles é um ala que o Denver Nuggets cogitou troca na trade deadline da NBA, mas acabou ficando no time até o fim da temporada. Como não foi bem nos playoffs, é um nome quase certo a deixar Denver.

Michael Porter

O ala vem de uma campanha cheia de altos e baixos. Começou muito mal, evoluiu ao longo do ano, mas chegou aos playoffs longe de sua melhor condição. E isso acabou refletindo nos resultados em quadra. Porter é um jogador que pode render muito, especialmente se virar um alvo dos armadores.

Porter precisa de um time que não dê a ele apenas minutos, mas consistência. Claro que jogar ao lado de Nikola Jokic facilita muito, mas Michael Porter não cria o próprio arremesso ou para os outros. Em outro lugar, ele terá a chance de fazer isso.

Em seu favor, pesam os fatos de ser jovem (26 anos) e ter um bom arremesso (39.5% de três em 2024/25). Com uma troca para um novo time da NBA, Porter tem mais dois anos de contrato e vai receber US$38.3 milhões em 2025/26.

Kristaps Porzingis

O pivô letão vai para o último ano de contrato com o Boston Celtics, enquanto é um daqueles jogadores que podem reforçar um time de tank após troca na offseason da NBA. Isso porque Porzingis, chegando onde não existe pressão por vitória, tem a chance de jogar de forma mais livre. Assim como Porter, quanto menos pressão, melhor.

Seu problema, no entanto, está na disponibilidade. Em dois anos em Boston, o jogador atuou em 99 de 164 possíveis. Ou seja, ficou fora de algo em torno de 30%. É muita coisa para quem quer competir. E como tem um acordo expirante, deve facilitar muito a vida de um novo time assim que ele acabar. Em 2025/26, ele vai receber US$30.7 milhões.

Jerami Grant

Tudo bem. O contrato de Grant não é tão “amigável” assim. Afinal, vai receber US$32 milhões em 2025/26 e tem mais um ano garantido, além de opção do próprio atleta para 2027/28.

Mas Grant sabe defender e arremessar de três, embora tenha “alergia” a rebotes. Nos últimos dois anos, ele pegou 3.5 por jogo. Capaz de produzir nos dois lados da quadra, é um dos jogadores com bom mercado na NBA. E o Portland Trail Blazers não deve fazer tanta força assim para ele ficar. Então, aos 31 anos, ainda pode ser muito útil como terceira opção ofensiva por aí.

Rui Hachimura

O Los Angeles Lakers vai se movimentar na offseason da NBA, enquanto deve buscar uma troca por jogadores de garrafão. A experiência com Jaxson Hayes não deu certo, mas serviu para entender que tipo de pivô Luka Doncic quer jogar. Afinal, isso foi discutido logo depois que o armador esloveno chegou. Inicialmente, seria Mark Williams. No entanto, ele não recebeu aprovação nos testes físicos e o negócio melou.

Agora, é entender quais times podem negociar com o Lakers. Mas mais do que isso, os rivais sabem da necessidade da equipe de Los Angeles. O raio não vai cair duas vezes, aliás. Não será por um pivô de elite, mas um que consiga pegar rebotes nos dois lados da quadra e defender.

O Lakers não vai ficar inventando muito. Se precisar adicionar Dalton Knecht, tudo bem. Agora, Austin Reaves é algo muito mais difícil, pois a direção o vê como um astro.

Em 2025/26, Hachimura vai receber US$18.2 milhões em seu último ano de contrato, o que deve ajudar no mercado de troca da NBA.

Jarrett Allen

É fato que Jarrett Allen ajuda muito mais do que atrapalha. Ótimo nos rebotes, na proteção de aro e consegue marcar vários tipos de jogadores na NBA. No entanto, o Cleveland Cavaliers deu sinais de que pode usar mais Evan Mobley como pivô. Foi assim nos playoffs de 2023/24 e ao longo da atual campanha.

Como estendeu contrato previamente, seu novo acordo só vai começar a valer em 2026/27. Ou seja, com US$20 milhões a receber na próxima temporada, é muito mais fácil de conseguir sua troca na offseason da NBA do que vários outros jogadores.

Lauri Markkanen

Os rumores de troca sobre Lauri Markkanen deram um tempo na temporada 2024/25 da NBA, pois o Utah Jazz estendeu seu contrato para que ficasse elegível só após a trade deadline. Ou seja, a direção do time de Salt Lake City sabia o que estava fazendo. Sem pressa alguma, apenas observando as movimentações do mercado.

No entanto, Markkanen teve uma campanha apenas mediana. Claro, muito por conta do próprio Jazz, que o limitou em número de jogos e minutos. Mas seu arremesso de quadra foi o pior da carreira (42.2%), além de 34.6% de três, o segundo pior. De qualquer forma, Utah aumentou sensivelmente seu salário, saltando de US$17.3 milhões em 2023/24 para US$42.1 milhões na atual campanha. E vai receber ainda mais (US$46.4 milhões) em 2025/26.

Jalen Green

Aqui, Green deve ser envolvido em uma troca por jogadores melhores, provavelmente por um astro da NBA na offseason. Na verdade é mais “pode” do que “deve. Isso porque o Houston Rockets possui planos claros: Giannis Antetokounmpo ou Kevin Durant. Dificilmente sai muito disso.

Houston conta com jovens jogadores, escolhas de Draft do Phoenix Suns e peças para baterem salários na troca. E é claro que Green não faz sentido em Phoenix. Então, teria a presença de um terceiro ou um quarto time para dar certo. Aos 23 anos, ele vai receber US$33.3 milhões em 2025/26.

Outros nomes

O mercado de troca da NBA deve servir também para jogadores que vão fazer sign and trade na offseason. O ala Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors, deve ser um deles. Enquanto isso, nomes como Clint Capela, Bruce Brown e Myles Turner podem passar pelo mesmo.

Mas Turner é apenas aquele pivô que todo ano está em rumores de troca da NBA e nunca sai. Então, não duvide se estender com o Indiana Pacers.

Agora, os principais nomes são, definitivamente, Antetokounmpo e Durant. O San Antonio Spurs deve brigar por um deles, assim como o Rockets. Não citamos os dois, pois são óbvios.

A temporada ainda não acabou, mas já aponta várias ideias do que os times vão fazer com seus jogadores na offseason.

