Será que finalmente o New York Liberty leva a WNBA?

A temporada do NBB começou! Mas começou devagar. Ainda não tivemos os jogos que estávamos esperando depois que todo time teve algum tipo de pré-temporada. Mas se os jogos não são o que deveriam ainda, os times vão se reforçando. E desta vez com dois bons nomes. O Flamengo repatriou Ruan Miranda, que estava no México depois de jogar um ano na G-League. Enquanto o Pinheiros trouxe Raulzinho, uma das maiores contratações para a temporada. Injeção de animo na NBB. Por fim, a WNBA tem uma final incrível entre New York Liberty e Minnesota Lynx.

Na Euro, quem ainda não teve muita chance de brilhar foi o Yago, que parece estar voltando devagar e pegando ritmo ainda. Já a tabela esta uma loucura com Real Madrid em décimo lugar, já tendo perdido dois jogos e ganhando outros dois. Enquanto isso, times que não foram bem nas ultimas temporadas parecem ter começado bem mais forte nesta. Tem tudo para ser um grande ano de basquete no velho continente, daqueles que vamos até o final sem saber os classificados para os playoffs.

A WNBA está nas finais e com o New York Liberty a um jogo de se tornar campeão sobre o Minnesota Lynx. E merecido depois de uma grande temporada. No terceiro jogo das finais, foi buscar o placar, depois de ter sido amplamente dominado pelo Lynx na primeira metade, mérito da equipe da casa. Mas Breanna Stewart não estava para brincadeira e meteu 30 pontos, enquanto Sabrina Ionescu acertou no buzzer para dar a segunda vitória para o time de Nova York.

Para fechar, falamos de NBA, com notícias, polêmicas, perguntas e o nosso over e under.

Vem ver a gente chutando tudo errado para a temporada… só soltar o play!

