Sem back to back! Joel Embiid e Paul George desfalcam 76ers

Joel Embiid e Paul George estão fora do próximo jogo pelo Philadelphia 76ers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, os astros desfalcam a equipe no duelo contra o Cleveland Cavaliers, nesta quarta-feira (14), às 21h30. As ausências fazem parte do plano da franquia de não usar os jogadores em back-to-back.

O 76ers contou com Paul George e Joel Embiid na última noite pela Copa da NBA. O duelo diante do New York Knicks representou o primeiro de Embiid na temporada. Com minutos controlados, o MVP de 2023 marcou somente 13 pontos. O camisa 8, por sua vez, foi o cestinha com 29 pontos e dez rebotes.

A opção de descansar a dupla contra o Cavs reforça o plano do início da temporada. Como Embiid e George contam com um histórico de lesões, a comissão técnica de Nick Nurse não deve utilizá-los em jogos consecutivos. A estratégia foi confirmada pelo presidente Daryl Morey.

“Vamos ser inteligentes quanto a isso. Parte de ser inteligente é não ter nem Paul [George] nem Joel jogando muitos jogos consecutivos. Se é que vão jogar algum”, afirmou Morey à ESPN. Vale lembrar os dois jogadores não estiveram em quadra pela franquia neste início de temporada.

Também à ESPN, Embiid confirmou que a estratégia atende a um vontade própria. “Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente nunca mais jogaria jogos consecutivos no restante da minha carreira”. Para a nova temporada, o pivô perdeu de 11 a 13 quilos, além de manter uma proteção no joelho esquerdo, como medida para se preservar.

O plano do 76ers, porém, pode criar problemas com a NBA. Desde a última temporada, afinal, a liga impôs medidas para minar o descanso excessivo de jogadores, principalmente estrelas. A nova política, desse modo, exige que as equipes não possam descansar várias estrelas no mesmo jogo sem aprovação da liga.

Além disso, jogadores saudáveis não podem ficar de fora dos jogos televisionados nacionalmente ou de torneios da temporada sem justificativa. A punição para ausências de atletas, aliás, pode causar multas de US$1 milhão se uma equipe violar essas regras três vezes.

Além de Embiid e George, o Sixers não conta com Tyrese Maxey para o confronto desta quarta. O armador segue em recuperação de uma lesão e desfalca o time por mais alguns dias. O elenco, portanto, deve ter Kyle Lowry, Jared McCain, Kelly Oubre Jr., Caleb Martin e Andre Drummond.

