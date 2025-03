Segundo jornalista, Josh Giddey deve ganhar grande salário na NBA

Josh Giddey está próximo de começar a conversar com o Chicago Bulls sobre seu próximo contrato na NBA e, segundo Brian Windhorst, da ESPN, seria com um salário bastante lucrativo. De acordo com o jornalista, as cifras podem chegar na casa dos US$30 milhões. O australiano está em sua primeira temporada na equipe após passar três anos no Oklahoma City Thunder.

“O preço padrão para um armador titular na NBA é de cerca de US$30 milhões”, disse o jornalista. “Ele é o titular da equipe. Se você olhar para um jogador como Immanuel Quickley, do Toronto Raptors, ele recebeu cinco anos e US$162 milhões. Isso dá cerca de US$32 milhões por temporada. Tenho certeza de que Josh Giddey espera algo neste patamar. Ele não é o mesmo pontuador ou defensor que Quickley. Então, talvez um pouco menos”, concluiu.

Dessa forma, os comentários de Windhorst vão de encontro ao que foi reportado por de Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, que indicou que um contrato semelhante ao de Jalen Suggs, de cinco anos e US$180 milhões, seria a estrutura ideal para uma possível extensão de Giddey.

“Eu espero que tentem fazer algo com Giddey. O Bulls demorou muito para dar a bola para ele. Não sei se isso fazia parte de uma estratégia de longo prazo”, acrescentou Windhorst. “Mas uma coisa eu sei: eu apostaria em Josh Giddey e apostaria que ele vai conseguir um contrato muito bom. Seja este ano ou no próximo, como agente livre”.

Assim, a recente sequência de bons jogos de Giddey começou após a troca de Zach LaVine para o Sacramento Kings. No último mês, ele tem melhorado seus números, com médias de 20.6 pontos, 9.3 rebotes e 7.3 assistências por jogo.

Então, Giddey admitiu que está pensando nas negociações para o novo contrato.

“Eu estaria mentindo se dissesse que não penso nisso”, disse Giddey ao Sun-Times. “Todo jogador na liga pensa nisso, mas não deixo que isso impacte o que faço em quadra. Não entro em jogo com ideias sobre como quero jogar ou os números que quero alcançar para ganhar x milhões de dólares, ou seja lá o que for”.

Josh Giddey está no último ano de seu contrato de calouro da NBA, com duração de quatro anos e salário de US$27 milhões. Assim, será agente livre restrito. A expectativa é de que o Bulls assine um novo acordo, mirando uma reconstrução onde ele seja parte vital da equipe. Afinal, o armador veio ao Bulls em uma troca por Alex Caruso, com grande valor de mercado na época.

