Saiba como Victor Wembanyama virou Hector Banana Bread

Victor Wembanyama chegou à NBA carregando diversos apelidos. Os mais comuns são Wemby e ‘o alienígena’, este dado por LeBron James ao craque do San Antonio Spurs. Há, também, quem o chame de Vic ou o ‘fenômeno francês’. Porém, as redes sociais também começaram a chamar Wembanyama de Hector Banana-Bread.

Mas, afinal, por que Wembanyama virou Hector Banana-Bread? Como surgiu esse apelido onde a tradução literal seria Hector Pão de Banana?

Tudo começou em um fórum do Reddit. Uma usuária foi à rede social para pedir ajudar para que os fãs de NBA identificassem o jogador favorito de seu namorado. Isso porque, queria presenteá-lo com uma camisa do atleta, mas não sabia o nome.

“Meu namorado é um grande fã de NBA e quero surpreendê-lo com uma camisa. Eu poderia simplesmente perguntar, mas quero que isso seja o último recurso. Ele me disse quem era o jogador favorito há muito tempo, mas eu esqueci”, explicou.

Desse modo, ela deu algumas dicas. “Meu namorado tem 21 anos e é fã do Lakers. Moramos em Dallas, mas ele nasceu na Flórida e foi criado na Geórgia. Ele às vezes vai a jogos do Mavericks. Tenho absoluta certeza que o jogador está na NBA e lembro que o nome soava como ‘Hector Banana-Bread’. Porém, eu coloco o nome no Google e só aparecem receitar de pão de banana”, explicou.

A pista principal logo gerou dúvidas aos fãs. Afinal, quem poderia ser ‘Hector Banana-Bread?’. Ao associar com as demais dicas, como astros do Lakers, LeBron James e Anthony Davis foram descartados. Já no Dallas Mavericks, Luka Doncic e Kyrie Irving também não devem ser.

No fim, um usuário respondeu: “o jogador é, muito provavelmente, Victor Wembanyma”. O palpite certamente considerou a forma como o nome do astro do Spurs poderia soar para a usuária.

Desse modo, a namorada confirmou logo depois: “Obrigado a quem sugeriu que eu perguntasse se ele gostava do San Antonio Spurs. Ele respondeu que o jogador favorito dele estava nesse time. Acho que lá se foi o fator surpresa do meu presente”.

