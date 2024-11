“Russell Westbrook é o melhor armador da história da NBA”, crava ex-jogador

Russell Westbrook se consolidou como um grande armador de sua geração na NBA. E para o ex-jogador Rashad McCants o astro do Denver Nuggets é o melhor da história na posição. Em participação no podcast Gil’s Arena, o antigo armador colocou o veterano, que fez história com seus triplos0duplos, como o maior armador de todos os tempos.

O motivo para colocar Russell Westbrook como maior armador da NBA é seu feito recente. Na vitória do Denver Nuggets diante do Memphis Grizzlies, o veterano atingiu seu 200º triplo-duplo na carreira. A marca, aliás, é a maior da história. Desse modo, por alcançar um feito inédito, McCants acredita que o jogador está no topo da sua posição.

“Por essa métrica, Westbrook seria o melhor armador de todos os tempos. Considerando que o duplo-duplo com pontos e assistências é um dos aspectos mais valorizados na posição de armador. Quantas duplos-duplos você pode fazer? Você consegue ter média de duplo-duplo? Mas Westbrook teve uma média de triplo-duplo como armador. Ele conseguiu isso quatro vezes. Então, como não pode estar no topo com 200?”, questionou McCants.

Westbrook conquistou sua primeira temporada com médias de triplo-duplo em 2016/17. Na época, ele conseguiu 31.6 pontos, 10.7 rebotes e 10.4 assistências. Desse modo, foi eleito MVP da NBA pela primeira e única vez na carreira.

Na época, ele se tornou o segundo com o feito, uma vez que Oscar Robertson havia conseguido. Porém, Westbrook repetiu o feito em mais três oportunidades. Portanto, se tornou figura absoluta ao se discutir sobre triplos-duplos na NBA. Não à toa, é o líder da estatística.

Além disso, como explicou McCants, ele também é exemplo como condutor de jogo. Por três temporadas, por exemplo, ele liderou a liga em assistências. Na essência, a função de um armador é justamente armar o jogo. Desse modo, o ídolo do Thunder se encaixa no quesito, enquanto também se consagrou como um grande pontuador.

Entretanto, os números nunca foram suficientes para sustentar Westbrook na discussão. Afinal, muitos contestam o fato dele nunca ter conquistado um título, apesar dos seus 16 anos na liga e as companhias de Kevin Durant, Paul George, LeBron James e outros grandes nomes.

Desse modo, na maioria das discussões sobre maior armador, o jogador do Nuggets sequer aparece. Entre os nomes comuns, estão Stephen Curry e Magic Johnson, principalmente por suas conquistas. O astro do Golden State Warriors, por exemplo, tem quatro títulos da NBA. O ídolo do Los Angeles Lakers, por sua vez, tem cinco campeonatos.

