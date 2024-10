Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli lançam podcast

Narrador e comentarista do Prime Video, Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli lançaram o podcast Jararacas, especializado em NBA. Eles divulgaram o primeiro episódio nessa terça-feira (22), no Youtube. A dupla se consolidou nas transmissões de basquete com a mescla de humor e seriedade durante as partidas. Agora, se uniram em mais um projeto.

Com o humor de Rômulo, a expertise de Bulgarelli e o conhecimento jornalístico de ambos, o podcast vai falar sobre basquete e outros esportes de um jeito livre e descontraído, mas sem perder o compromisso com a informação. No Jararacas, eles terão liberdade total para despejarem “veneno” sobre qualquer tema!

Serão episódios semanais, enquanto os dois especialistas em NBA discutem o basquete. Toda segunda-feira, às 19h, tem uma estreia.

Nesta estreia, Rômulo e Bulga fizeram um panorama geral do que está por vir na nova temporada da NBA e muito mais! Simplesmente imperdível!

Eles listaram os cinco melhores jogadores do momento, falaram sobre as condições físicas de Kawhi Leonard e Joel Embiid, enquanto citaram alguns dos favoritos ao título da liga. E ainda comentaram sobre as possíveis premiações e candidatos ao título.

Mas Rômulo e Bulgarelli não ficam apenas na NBA. Eles falam sobre diversos assuntos, enquanto provocam um ao outro. Tudo com humor, claro. Os dois, que trabalham juntos desde 2015 na época da ESPN e continuam com a parceria no Prime Video, estão cada vez melhores.

Confira, então, o primeiro episódio do Jararacas com Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli.

Disponível também no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Simplesmente imperdível!

No instagram, TikTok e Facebook: @jararacaspodcast

Contato e mais informações: [email protected]

