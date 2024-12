Rodada de Natal da NBA com pouco Tesouro

Neste episódio temos a volta do trio titular, com o Mário contando histórias de cada um dos ginásios que visitou na Europa. A rodada de Natal da NBA teve pouco de Luka Doncic, o “Tesouro”.

Depois de acabar as histórias entramos na NBB falando da rodada da semana, mas especialmente dos cruzamentos do Super 8. Teremos bons jogos e uma surpresa garantida nas semis. Será que teremos um campeão inédito?

Como a gente tarda, mas não falha, falamos das finais do Paulista feminino de basquete com a nova, velha, campeão, Unimed Campinas.

Já para falar da rodada dupla da Euro, precisamos falar de um tema desagradável, o Piriri. O líder do campeonato, o Paris basquete, teve um desarranjo que pegou a todos desprevenidos. E não só pode ter custado a derrota para o Real Madrid, como impediu de jogar contra o Fenerbahçe. Com isso, acabou ultrapassado pelo Monaco, pelo menos até jogar a próxima partida. Mas isso não tira nada do brilho do excelente trabalho do Tiago Splitter a frente da equipe que esta apenas no seu primeiro ano de competição. Que temporada vem fazendo o Paris.

Na NBA falamos dos rumores do Jimmy Buttler e alguns outros nomes que estão aquecendo a temporada de trocas. Mas não nos prendemos muito tempo nisso não. Falamos mesmo foi da Rodada de Natal da NBA, falando sobre o “Tesouro”, comentando jogo a jogo e o que isso pode significar para a continuidade da temporada.

O papo foi bom, então vem com a gente, solta o play e espere o ano novo chegar!

