Rockets vai tentar troca por Giannis Antetokounmpo na offseason

De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, o Houston Rockets vai tentar uma troca por Giannis Antetokounmpo na próxima offseason. Segundo o jornalista, a franquia do Texas tem interesse em adicionar outro astro ao time. Afinal, no ano passado, Houston adquiriu o veterano Kevin Durant em uma negociação com o Phoenix Suns.

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Desse modo, Giannis Antetokounmpo seria o alvo principal do Rockets para 2026/27. Ainda mais com o imbróglio que o astro grego vive com a direção do Milwaukee Bucks. O ala-pivô ainda não pediu troca, mas a sensação é fim de ciclo na equipe pelo qual atua há 13 anos.

“Com toda essa especulação em torno do futuro de Giannis, é esperado que o Rockets tente contratá-lo na offseason deste ano. Houston, portanto, deverá fazer uma grande investida nele”, disse Mannix, em conversa com o podcast Open Floor.

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O que pode ajudar o Rockets, em uma possível troca por Giannis Antetokounmpo, são as múltiplas escolhas de Draft que o time possui. São nove picks de primeira rodada até o recrutamento de 2032. Além disso, a equipe tem jovens com potencial, como Alperen Sengun, Jabari Smith e Reed Sheppard, para serem incluídos em um eventual pacote pelo grego.

Assim, a franquia de Houston terá condições de fazer uma oferta competitiva, caso o grego de 31 anos fique disponível. Vale lembrar que Giannis tem vínculo garantido por apenas mais uma temporada. Na próxima campanha, ele vai receber US$58,4 milhões em salários. Mas, em 2027, o grego terá uma player option (US$62,8 milhões). Ou seja, poderá se tornar agente livre irrestrito e testar o mercado.

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Por isso, o Bucks já se prepara para uma offseason agitada. O dono da franquia, Wes Edens, garantiu que Giannis não seguirá no elenco em 2026/27, caso não renove o contrato. Em outubro deste ano, o grego será elegível a uma extensão máxima de quatro anos com Milwaukee.

“Giannis está no último ano do contrato. Então, uma de duas coisas vai ocorrer: ou ele aceita uma extensão ou será trocado. A chance da equipe deixá-lo jogar no último ano até o fim… Não podemos nos dar esse luxo. Isso não é consistente com o que é melhor para a franquia”, disse Edens.

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A expectativa é a de que o Rockets enfrente uma forte concorrência em uma troca por Giannis Antetokounmpo. Um executivo da NBA revelou à ESPN que pelo menos quatro times estão de olho no astro: Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Miami Heat.

Escolha 15 do Draft de 2013, Giannis se tornou um dos maiores ídolos da história do Bucks. Em 895 jogos, o astro tem médias de 24,1 pontos, 9,9 rebotes e cinco assistências. Duas vezes MVP da NBA, ele liderou Milwaukee ao título de 2021. Assim, ajudou a franquia a encerrar um jejum de 50 anos sem conquistas. Há dois anos, Giannis também foi protagonista no título da Copa NBA.

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Mas nos últimos três playoffs, o Bucks caiu logo na primeira rodada. Giannis já deixou claro que quer vencer mais uma vez. Em 2025/26, aliás, o time faz uma campanha ruim (11º do Leste). Portanto, não deverá chegar nem ao play-in. Assim, o fim da parceria parece inevitável.

Possíveis moedas de troca do Rockets por Giannis Antetokounmpo

Alperen Sengun: US$35,6 milhões em 2026/27 e contrato com opção até 2030

Jabari Smith: US$23,6 milhões em 2026/27 e acordo até 2031

Reed Sheppard: US$11,1 milhões em 2026/27 e vínculo até 2028

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Nove escolhas de primeira rodada do Draft até 2032

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