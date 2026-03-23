NBA: Jornalista crava saída de LeBron James do Lakers

LeBron James deve deixar o Los Angeles Lakers ao final da temporada na NBA. De acordo com Sam Amick, do The Athletic, o bom momento angelino na reta final de 2025/26 não mudou o futuro do camisa 23. Desta forma, é provável que o astro busque uma nova equipe ao fim do contrato com a franquia.

Continua após a publicidade

“Até o fim de janeiro, pouco depois de uma notícia da ESPN detalhar a relação de LeBron James com o Lakers, o consenso geral na NBA era de que não havia chance de ele ficar. Então, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors eram e continuam sendo os destinos mais prováveis para o astro”, disse Amick.

LeBron está no último ano de contrato com o Lakers, no valor de US$ 52.6 milhões. Nenhuma das partes, porém, mostrou desejo em estender o contrato, até o momento. Para James, o fato dele ser apenas a terceira opção no ataque pode pesar. Já para a franquia, existem outras prioridades para a offseason, como a renovação de Austin Reaves.

Continua após a publicidade

Entre os times atentos na situação de James na NBA, estão Warriors e Cavaliers. Ambos monitoram o astro há um tempo e querem adicioná-lo ao elenco para 2026/27.

Leia mais

A questão, ainda assim, vai além da sequência em Los Angeles ou não. Em reta final de contrato no Lakers, LeBron James ainda não definiu se seguirá na NBA por mais uma temporada. Aos 41 anos, o camisa 23 tem deixado o futuro em aberto, reforçando o foco na reta final de campanha pelo time angelino.

Continua após a publicidade

No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a sensação na NBA é de que ele entrará em quadra mais uma vez como um jogador.

“LeBron James ainda não decidiu se vai continuar jogando. Embora a crença em torno dele é de que ele jogará por pelo menos mais uma temporada. No entanto, o final da temporada do Lakers pode fazer com que ele mude de opinião”, comentou Charania.

Continua após a publicidade

LeBron, por sua vez, falou sobre o assunto no All-Star Game. Assim como em outras declarações, o astro deixou o futuro em aberto.

“Eu ainda quero viver isso aqui”, disse o astro. “Porém, eu ainda não sei sobre meu futuro. Não faço ideia. Eu só quero viver, e é isso. Então, quando eu souber, vocês vão saber”.

Por fim, em 2025/26 pelo Lakers, LeBron tem médias de 21.1 pontos, 6.8 rebotes e 5.8 assistências.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA