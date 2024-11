Robert Williams seria pivô mais cobiçado da NBA

De acordo com Brett Siegel, do Clutch Points, Robert Williams é o pivô mais cobiçado na NBA. Desde que chegou ao Portland Trail Blazers, o jogador é um associado frequentemente aos rumores da liga. No entanto, até o momento, nenhuma oferta chegou ao time de Oregon. Ainda assim, pelo menos três franquias preservam o interesse.

“Robert Williams é considerado o pivô que possui o maior mercado na NBA. Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings têm mostrado interesse no jogador do Blazers desde a offseason“, relatou Siegel.

O pivô tem sido associado às franquias competitivas desde que saiu do Boston Celtics no ano passado. Ele chegou ao Blazers na troca de Jrue Holiday. Porém, a franquia conta com Deandre Ayton, Duop Reath e Donovan Clingan para a função, enquanto está em reconstrução. Desse modo, o veterano poderia reforçar um time que busca disputar o título

O problema em relação a Williams é seu histórico de lesões. Em sua carreira, ele jamais ultrapassou a marca de 65 jogos. Na temporada passada, aliás, ele sofreu uma grave contusão e perdeu 76 jogos do Blazers. Na atual campanha, por sua vez, ele teve um pequeno desconforto, mas tem tido boas atuações. Em seis jogos, o pivô tem médias de 10.2 pontos, 6.5 rebotes e 1.7 toco.

Entre os times interessados, o Lakers é o que manter maior atenção ao pivô. Desde a chegada de JJ Redick, a franquia tem monitorado um pivô reserva para Anthony Davis, principalmente com qualidades defensivas. Desse modo, de acordo com Dave McMenamin, o nome do jogador do Blazers ganhou força entre os olheiros da equipe angelina.

De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, os rumores para busca do Los Angeles Lakers por pivôs ganharam um novo nome: Robert Williams. O jogador do Portland Trail Blazers tem tido bons jogos em seu retorno às quadras na temporada 2024/25 e surge como um alvo para a franquia da Califórnia. A equipe tem buscado jogadores para aumentar sua profundidade na posição desde a offseason.

“o nome de Robert Williams tem ganhado mais força. O Blazers tem muitos jogadores na posição e não tem um bom começo de temporada. Então, esse é um nome interessante também”, afirmou McMenamin.

Outros pivôs disponíveis até a janela de trocas são Kelly Olynyk, do Toronto Raptors, e Jonas Valanciunas, do Washington Wizards. Como Williams, os dois são considerados nomes em equipes em reconstrução que podem qualificar o frontcourt de franquias competitivas.

