Real Madrid faz oferta por Bruno Caboclo

Maior campeão da EuroLiga, o Real Madrid teria interesse na contratação de Bruno Caboclo. De acordo com o agente do atleta, Daniel Hazan, a equipe espanhola realizou uma oferta ao Hapoel Tel Aviv pelo pivô. O brasileiro, inclusive, havia assinado recentemente com a equipe de Israel, onde acertou um salário de 1,5 milhões de euros anuais.

Desde as Olimpíadas, Caboclo vinha de olho em oportunidades na EuroLiga. No entanto, sem nenhuma oferta, ele aceitou a proposta do Hapoel Tel Avivi, que pagou 600 mil euros de multa ao seu ex-time, Partizan Belgrado. Apesar do acerto, ele seguia com a expectativa de uma proposta de um time de maior prateleira, já que a equipe de Israel disputa competições inferiores.

Além do Real Madrid, aliás, o Estrela Vermelha também realizou uma oferta por Bruno Caboclo. Até o momento, contudo, não há detalhes sobre as propostas de ambos os times. A expectativa, ainda assim, é de que tenham proposto um valor superior ao pago pelo time israelense em agosto.

Caboclo vem de boa temporada pelo Partizan, onde teve médias de 9.4 pontos e quatro rebotes, além de 10.5 de eficiência. Suas estatísticas foram um pouco menores na Liga ABA. Ao todo, somou 7,8 pontos e 3,8 rebotes por jogo, com 9,6 de PIR.

O destaque para o pivô brasileiro, contudo, ficou para os Jogos Olímpicos. Em Paris, ele foi o principal jogador do Brasil. A seleção caiu nas quartas de final para os EUA. Em quatro partidas, ele teve médias de 17.3 pontos e sete rebotes.

Antes dos Jogos, Caboclo deixou o Partizan e voltou para os Estados Unidos sem explicações. A saída imediata forçou uma punição da diretoria do clube ao brasileiro. Na sequência, a equipe sérvia indicou que o liberaria para outro time.

Entretanto, Caboclo não foi o único nome especulado no time merengue. Isso porque, de acordo com o jornalista Alessandro Luigi Maggi, do site Sportando, Patrick Beverley também seria um alvo. Vale lembrar que o armador ex-NBA atua ao lado do brasileiro no time de Israel.

Treinos na NBA

Após a passagem pelas Olimpíadas, Bruno Caboclo realizou treinos em busca de retornar à NBA. De acordo com Hazan, o brasileiro participou de um treinamento com o Golden State Warriors. Além disso, foi monitorado pelo Cleveland Cavaliers. No entanto, não fechou acordo com nenhum time dos EUA.

“O objetivo é assinar um contrato com a equipe. Acima de tudo, acreditamos que ele terá sucesso. No entanto, o Hapoel Tel Aviv continua sendo uma alternativa. Definitivamente, é uma opção que vale a pena manter”, disse Hazan à época.

Segundo o ex-jogador e analista Guilherme Giovannoni, a desistência da NBA partiu de Caboclo. Isso porque se insistisse nos treinamentos, certamente ele teria espaço em alguma equipe da NBA. Porém, em participação no podcast Flow Sport Club, o comentarista deu uma visão diferente sobre a carreira do brasileiro.

“Será que Bruno Caboclo estaria disposto a ser terceiro pivô de uma equipe da NBA?”, questionou Giovannoni. “Ele não é velho, tem 28 ou 29 anos. No entanto, ele quer se protagonista onde quiser que seja. Já passou o momento dele [buscar seu lugar por lá]”, acrescentou.

Giovannoni ainda apontou o acordo de Caboclo com o Tel Aviv. De acordo com a mídia local, o brasileiro receberá de 1,5 milhão e 2,5 milhão de euros por ano. Em nenhuma outra equipe da NBA, provavelmente, ele conseguiria um acordo similar ou superior. O contrato mínimo de veterano, afinal, é de US$1,1 milhão.

“Ele teve um período muito grande na NBA e não se firmou. Eu acho que existe uma grande desconfiança das franquias em relação a ele. Então, não acredito que um time da liga daria um contrato como o que ele está ganhando em Israel. Está na hora dele ganhar dinheiro mesmo”, completou.

