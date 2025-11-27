Raptors garante classificação na Copa NBA com Brandon Ingram

O ala Brandon Ingram, em seu primeiro ano em quadra pelo Toronto Raptors, deu ao time canadense a classificação na Copa NBA na noite dessa quarta-feira (26). Ingram fez a cesta da vitória sobre o Indiana Pacers por 97 a 95 quando restava 0.6 segundo para o fim. Como resultado, Toronto passou às semifinais do Leste e aguarda a última rodada na sexta-feira (28) para conhecer seu adversário.

Continua após a publicidade

Brandon Ingram liderou o Raptors com 26 pontos e oito rebotes, enquanto Scottie Barnes somou 24 pontos e dez rebotes. Por outro lado, o ala-armador RJ Barrett (joelho) não atuou pelo segundo jogo consecutivo. O time de Toronto venceu a sua nona partida seguida, maior sequência do Leste após a derrota do Detroit Pistons para o Boston Celtics.

Além disso, o Raptors é o segundo na classificação da conferência depois de vencer nada menos que 14 dos últimos 15 jogos na NBA. Com 14 vitórias em 19 partidas, o time tem o melhor início de uma campanha desde o ano em que foi campeão, em 2018/19.

Continua após a publicidade

Leia mais

Pascal Siakam teve a chance de deixar o Pacers na liderança sobre o Raptors, seu antigo time na NBA, quando restavam 14 segundos para o fim. No entanto, Jakob Poeltl bloqueou seu arremesso com o placar em 95 a 95. Então, Ingram, que chegou em Toronto em 2024/25, mas só estreou na atual campanha, deixou em 97 a 95 após acertar de média distância. Bennedict Mathurin tentou virar, mas em vão.

All-Star da NBA em 2020, Brandon Ingram é o cestinha do Raptors na atual campanha. Vale lembrar que ele jamais esteve em um time com um início de temporada tão forte em sua carreira, o que pode, ainda, dar a ele uma vaga no próximo Jogo das Estrelas. Afinal, com novas regras, o jogo festivo terá os 16 melhores jogadores dos EUA contra os oito principais estrangeiros.

Continua após a publicidade

Veja a classificação da Copa NBA após a vitória do Raptors

A (Leste)

Time V D % DIF Raptors* 4 0 100 +55 Cavaliers** 2 1 66.7 +33 Wizards 1 2 33.3 -44 Hawks 1 2 33.3 -11 Pacers 0 3 0 -33

* Classificado

** Busca vaga na repescagem na última rodada

O Raptors de Brandon Ingram tem campanha perfeita e está nas semifinais da Copa NBA. Enquanto isso, o Cavs disputa a vaga na repescagem para ser o melhor segundo do Leste.

B (Leste)

Time V D % DIF Magic 3 0 100 +61 Pistons 2 1 66.7 +24 Celtics 2 2 50 -17 Nets 1 2 33.3 -17 76ers 0 3 0 -51

Enquanto o Orlando Magic precisa de uma vitória simples contra o Pistons, o time de Detroit precisa tirar a diferença de 37 pontos para ficar com o primeiro lugar. Por outro lado, a equipe de Michigan pode buscar vaga na repescagem, dependendo de resultados de Cleveland Cavaliers (Grupo A), além de New York Knicks e Milwaukee Bucks (Grupo C).

Continua após a publicidade

C (Leste)

Time V D % DIF Heat 3 1 66.7 +49 Knicks 2 1 66.7 +26 Bucks 2 1 66.7 +13 Bulls 1 2 33.3 -42 Hornets 0 3 0 -46

O Heat está perto de garantir vaga às semifinais do Leste, mas se o Knicks tirar a diferença (23) no último jogo contra o Bucks, fica com o primeiro lugar do grupo. Isso porque o time de Nova York venceu Miami no confronto direto, segundo critério de desempate.

A (Oeste)

Time V D % DIF Thunder 3 0 100 +71 Suns 3 0 100 +35 Timberwolves 2 2 50 +45 Kings 0 3 0 -57 Jazz 0 3 0 -94

Por enquanto, ninguém passou aqui. Thunder e Suns disputam a vaga em confronto direto na próxima sexta-feira, enquanto os outros já estão fora. Quem perder entre Oklahoma City e Phoenix, ainda tem chance de passar como o melhor segundo do Oeste.

Continua após a publicidade

B (Oeste)

Time V D % DIF Lakers 3 0 100 +36 Grizzlies 2 1 66.6 +9 Clippers 2 1 66.6 -15 Mavericks 1 2 33.3 -11 Pelicans 0 4 0 -19

O Lakers já tem uma das vagas nas semifinais do Oeste, enquanto Grizzlies e Clippers disputam uma chance via repescagem. É pouco provável que o segundo melhor da conferência saia do grupo.

C (Oeste)

Time V D % DIF Nuggets 2 1 66.7 +26 Spurs 2 1 66.7 +23 Rockets 2 2 50 +14 Blazers 2 2 50 -31 Warriors 1 3 25 -32

Por fim, Nuggets e Spurs disputam o primeiro lugar no Grupo C. Aqui, é bem mais simples. Afinal, é um confronto direto na sexta-feira e quem vencer vai para a próxima fase. Quem perder, no entanto, precisa torcer para ficar com um saldo melhor que o Phoenix Suns ou Oklahoma City Thunder (A) ou Memphis Grizzlies ou Los Angeles Clippers (B).

Continua após a publicidade

Todos os últimos 11 jogos da fase de grupos vão acontecer nesta sexta-feira.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA