Raptors garante classificação na Copa NBA com Brandon Ingram

O ala Brandon Ingram, em seu primeiro ano em quadra pelo Toronto Raptors, deu ao time canadense a classificação na Copa NBA na noite dessa quarta-feira (26). Ingram fez a cesta da vitória sobre o Indiana Pacers por 97 a 95 quando restava 0.6 segundo para o fim. Como resultado, Toronto passou às semifinais do Leste e aguarda a última rodada na sexta-feira (28) para conhecer seu adversário.
Brandon Ingram liderou o Raptors com 26 pontos e oito rebotes, enquanto Scottie Barnes somou 24 pontos e dez rebotes. Por outro lado, o ala-armador RJ Barrett (joelho) não atuou pelo segundo jogo consecutivo. O time de Toronto venceu a sua nona partida seguida, maior sequência do Leste após a derrota do Detroit Pistons para o Boston Celtics.
Além disso, o Raptors é o segundo na classificação da conferência depois de vencer nada menos que 14 dos últimos 15 jogos na NBA. Com 14 vitórias em 19 partidas, o time tem o melhor início de uma campanha desde o ano em que foi campeão, em 2018/19.
Pascal Siakam teve a chance de deixar o Pacers na liderança sobre o Raptors, seu antigo time na NBA, quando restavam 14 segundos para o fim. No entanto, Jakob Poeltl bloqueou seu arremesso com o placar em 95 a 95. Então, Ingram, que chegou em Toronto em 2024/25, mas só estreou na atual campanha, deixou em 97 a 95 após acertar de média distância. Bennedict Mathurin tentou virar, mas em vão.
All-Star da NBA em 2020, Brandon Ingram é o cestinha do Raptors na atual campanha. Vale lembrar que ele jamais esteve em um time com um início de temporada tão forte em sua carreira, o que pode, ainda, dar a ele uma vaga no próximo Jogo das Estrelas. Afinal, com novas regras, o jogo festivo terá os 16 melhores jogadores dos EUA contra os oito principais estrangeiros.
Veja a classificação da Copa NBA após a vitória do Raptors
A (Leste)
|Time
|V
|D
|%
|DIF
|Raptors*
|4
|0
|100
|+55
|Cavaliers**
|2
|1
|66.7
|+33
|Wizards
|1
|2
|33.3
|-44
|Hawks
|1
|2
|33.3
|-11
|Pacers
|0
|3
|0
|-33
* Classificado
** Busca vaga na repescagem na última rodada
O Raptors de Brandon Ingram tem campanha perfeita e está nas semifinais da Copa NBA. Enquanto isso, o Cavs disputa a vaga na repescagem para ser o melhor segundo do Leste.
B (Leste)
|Time
|V
|D
|%
|DIF
|Magic
|3
|0
|100
|+61
|Pistons
|2
|1
|66.7
|+24
|Celtics
|2
|2
|50
|-17
|Nets
|1
|2
|33.3
|-17
|76ers
|0
|3
|0
|-51
Enquanto o Orlando Magic precisa de uma vitória simples contra o Pistons, o time de Detroit precisa tirar a diferença de 37 pontos para ficar com o primeiro lugar. Por outro lado, a equipe de Michigan pode buscar vaga na repescagem, dependendo de resultados de Cleveland Cavaliers (Grupo A), além de New York Knicks e Milwaukee Bucks (Grupo C).
C (Leste)
|Time
|V
|D
|%
|DIF
|Heat
|3
|1
|66.7
|+49
|Knicks
|2
|1
|66.7
|+26
|Bucks
|2
|1
|66.7
|+13
|Bulls
|1
|2
|33.3
|-42
|Hornets
|0
|3
|0
|-46
O Heat está perto de garantir vaga às semifinais do Leste, mas se o Knicks tirar a diferença (23) no último jogo contra o Bucks, fica com o primeiro lugar do grupo. Isso porque o time de Nova York venceu Miami no confronto direto, segundo critério de desempate.
A (Oeste)
|Time
|V
|D
|%
|DIF
|Thunder
|3
|0
|100
|+71
|Suns
|3
|0
|100
|+35
|Timberwolves
|2
|2
|50
|+45
|Kings
|0
|3
|0
|-57
|Jazz
|0
|3
|0
|-94
Por enquanto, ninguém passou aqui. Thunder e Suns disputam a vaga em confronto direto na próxima sexta-feira, enquanto os outros já estão fora. Quem perder entre Oklahoma City e Phoenix, ainda tem chance de passar como o melhor segundo do Oeste.
B (Oeste)
|Time
|V
|D
|%
|DIF
|Lakers
|3
|0
|100
|+36
|Grizzlies
|2
|1
|66.6
|+9
|Clippers
|2
|1
|66.6
|-15
|Mavericks
|1
|2
|33.3
|-11
|Pelicans
|0
|4
|0
|-19
O Lakers já tem uma das vagas nas semifinais do Oeste, enquanto Grizzlies e Clippers disputam uma chance via repescagem. É pouco provável que o segundo melhor da conferência saia do grupo.
C (Oeste)
|Time
|V
|D
|%
|DIF
|Nuggets
|2
|1
|66.7
|+26
|Spurs
|2
|1
|66.7
|+23
|Rockets
|2
|2
|50
|+14
|Blazers
|2
|2
|50
|-31
|Warriors
|1
|3
|25
|-32
Por fim, Nuggets e Spurs disputam o primeiro lugar no Grupo C. Aqui, é bem mais simples. Afinal, é um confronto direto na sexta-feira e quem vencer vai para a próxima fase. Quem perder, no entanto, precisa torcer para ficar com um saldo melhor que o Phoenix Suns ou Oklahoma City Thunder (A) ou Memphis Grizzlies ou Los Angeles Clippers (B).
Todos os últimos 11 jogos da fase de grupos vão acontecer nesta sexta-feira.
