NBA: Jonathan Kuminga e Warriors estão cada vez mais distantes

Parecia um assunto resovido, mas não tem nada certo ali. Golden State Warriors e Jonathan Kuminga travaram uma novela chata na agência livre da NBA. Então, as duas partes acertaram tudo e o ala começou a campanha como titular. No entanto, uma troca pode acontecer após os últimos episódios.

Continua após a publicidade

Jonathan Kuminga ficaria fora de alguns jogos por lesão, enquanto o time tenta sair de uma fase incerta. Afinal, são dez vitórias em 19 jogos e um modesto oitavo lugar no Oeste. Mas a ausência além do previsto do jogador fez o técnico Steve Kerr questionasse a situação.

De acordo com Kerr, Kuminga deveria treinar com o time nos últimos dias. Não aconteceu, pois o ala alega que segue sentindo dores no joelho.

O problema é que os exames feitos nos útlimos dias voltaram “limpos”, enquanto Kuminga afirma que as dores são fortes o bastante para jogar. Antes do jogo contra o Utah Jazz, na última segunda-feira (24), Kerr falou sobre o que está acontecendo.

Continua após a publicidade

“Honestamente, eu não sei. Ele tem de falar para vocês como está, pois a gente não sabe. Ele não fez nenhuma atividade, não treinou, nada. Mas quando treinamos algumas coisas aqui, ele praticamente não fez nada. Então, como não estava se movendo bem, ele está trabalhando com os médicos e fisioterapeutas. Não tenho a menor ideia de como ele está hoje”, disse Kerr.

Sem Jonathan Kuminga, o Warriors venceu três em seis jogos na atual temporada da NBA. Nesta quarta-feira (26), o time encara o Houston Rockets, mais uma vez sem o ala.

Continua após a publicidade

Leia mais

Jonathan Kuminga acha que o Warriors está deixando transparecer como se ele fosse o problema para a campanha mediana até aqui. De acordo com Anthony Slater, da ESPN, o jogador sente como se fosse “bode expiatório”.

Pode ser. Ou não.

Depois que o Warriors venceu quatro dos primeiros cinco jogos em 2025/26, o time perdeu cinco dos próximos sete embates na NBA. Como resultado, Kerr usou Kuminga vindo do banco na partida seguinte. Desde então, ele alegou a lesão no joelho e não pisou mais em quadra.

Continua após a publicidade

Por enquanto, o Warriors não tomou nenhuma decisão sobre eventual troca. Tudo vai depender de como o ala vai se mostrar assim que estiver pronto para jogar. Se for bem, o assunto acaba e ele fica até o fim de seu contrato ou até mais, caso queira estender. Mas se o time não render com ele, existe uma chance real de que ele não deve passar de fevereiro ali.

De acordo com Jimmy Butler, o Warriors está melhor nos últimos jogos. No entanto, ele diz que não é por causa de Jonathan Kuminga estar fora.

O fato é que Kuminga tem vínculo com o time até 2026/27, com opção do Warriors. Para 2025/26, ele recebe US$22.5 milhões e só pode sair em troca depois do dia 15 de janeiro.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA