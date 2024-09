“Queremos Rudy Gobert no Minnesota Timberwolves por muito tempo”, garante executivo

O Minnesota Timberwolves tem uma prioridade para seu futuro na NBA: manter Rudy Gobert. Em entrevista a Darren Wolfson, do portal KSTP 9 de Minneapolis, o presidente da franquia, Tim Connelly, confirmou o desejo de manter o astro “por muito tempo”. Atualmente, o pivô francês tem contrato até o final da temporada 2025/26.

“Gostaríamos que Rudy Gobert ficasse muito tempo no Minnesota Timberwolves”, garantiu o executivo. “Amamos seu agente, ele tem sido uma amigo de longa data e é um dos melhores caras da liga. E certamente nosso objetivo com a maioria desses caras é mantê-los aqui pelo tempo que quiserem ficar”, continuou.

A prioridade em manter Gobert se dá pelo resultado do Timberwolves na última temporada. Após a aquisição do pivô, afinal, a franquia conseguiu terminar com a melhor campanha do Oeste. Por fim, avançou até as finais da Conferência, onde foi eliminado pelo Dallas Mavericks, de Luka Doncic e Kyrie Irving.

Ainda assim, o entrosamento de Gobert com Karl-Anthony Towns, além de Anthony Edwards, certamente fez diferença para o Wolves. Pelo menos, é o que identificou o presidente da franquia. “Idealmente, acho que a continuidade dos nossos astros será uma das nossas maiores forças ao iniciarmos a temporada. Realmente gostamos do nosso grupo principal”, afirmou.

Por outro lado, manter a base principal do elenco certamente será um desafio. O Timberwolves, afinal, tem a segunda maior folha salarial da NBA, com um gasto estimado em US$209 milhões para 2024/25. Desse modo, garantir as extensões de Edwards e Towns pode travar a tentativa de um negócio com Gobert.

Com essa dificuldade, o Timberwolves pode também apostar no seus jovens a partir do próximo ano. No último Draft, por exemplo, a franquia conseguiu selecionar os jovens Rob Dillingham e Terrence Shannon Jr. Desse modo, os dois devem ter papéis significativos, na tentativa da equipe em manter os custos baixos para os próximos anos.

“Não queremos colocar muita pressão nos ombros de nenhum jovem, mas vamos colocar bastante nos ombros deles. Obviamente, eles vão ter que provar que merecem esses minutos. Mas, considerando onde estamos, nos tornamos uma equipe bastante cara. Então, teremos que encontrar espaços para esses jovens. Sabemos que nem sempre o basquete praticado será bonito”, completou o presidente do Wolves.

