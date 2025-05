Quase eliminado, Tom Thibodeau pede “reset” do Knicks contra o Pacers

O técnico do New York Knicks, Tom Thibodeau, agora está em uma situação crítica na série contra o Indiana Pacers. O time perdeu o quarto jogo das finais do Leste e, com isso, ficou a uma derrota da eliminação. Foi mais um duelo em que os nova-iorquinos mostraram resiliência e poder de recuperação. Mas, na visão do treinador, acabaram derrotados por si mesmos.

“A gente se coloca em buracos durante as partidas e precisamos lutar para sair deles. Esse é o nosso roteiro. Não dá para ser perfeito em quadra, mas você deve buscar a perfeição. Lutar por cada bola e vencer cada posse. A nossa defesa, no entanto, não funcionou hoje. Nós pegamos rebotes, mas as falhas de marcação e desperdícios de posse nos bateram”, admitiu o veterano, após o revés por 130 a 121.

Agora, mais do que nunca, o Knicks vai ter que mostrar o seu poder de reação nos playoffs. Afinal, o Pacers tem três match points para reconquistar o título do Leste depois de 25 anos. É verdade que dois desses três jogos, como um alento, vão ser disputados em Nova Iorque. Mas, para Thibodeau, a questão crucial é ter um time consciente de que não dá para ganhar três partidas em uma noite.

“Foi uma combinação de fatores que, desde o primeiro quarto, nos deixaram para trás hoje. Mas não há mais nada que possa ser feito sobre essa partida. Temos que dar o reset. Precisamos nos preparar para a próxima partida com o entendimento de que, acima de tudo, não estamos jogando a série em uma noite. Precisamos disputar – e ganhar – um jogo de cada vez”, cravou o comandante.

Haliburton

O quarto jogo entre Knicks e Pacers vai causar pesadelos em Tom Thibodeau por um atleta, em particular. Tyrese Haliburton dominou a partida e terminou a noite com o triplo-duplo mais importante de sua carreira: 32 pontos, 12 rebotes e 15 assistências. Mais do que isso, ele não cometeu nenhum desperdício de bola. O treinador não quis individualizar culpa pela grande atuação do armador.

“Você não pode marcar grandes jogadores dessa liga só com um atleta, de uma forma individualizada. Por isso, se um jogador não está fazendo o seu trabalho, o plano não funciona como um todo. A nossa defesa não foi boa. Mas também não nos ajudamos quando cometemos turnovers e permitimos que atacassem com quadra aberta”, analisou o experiente técnico.

Foi claro para quem assistiu à partida que, na maior parte do tempo, o Pacers atacou o astro Jalen Brunson para construir o seu ataque. Mas Thibodeau reforçou que a defesa não deu certo por um resultado coletivo. “Nós tentamos diferentes esquemas, mas não conseguimos parar Tyrese. Então, todos aqui precisam melhorar. Todos devem estar, mais do que isso, alinhados e juntos”, concluiu.

Mágica

Essa foi mais uma noite, de fato, em que o Knicks exibiu uma capacidade de reação especial. Afinal, cedeu 43 pontos logo no primeiro quarto e permitiu a disparada do Pacers no marcador. Chegou a estar perdendo, depois, por 15 pontos no começo do último quarto. Para Karl-Anthony Towns, o resultado negativo foi uma lembrança de que não se pode contar com recuperações milagrosas o tempo inteiro.

“A gente saiu atrás no placar e, assim como em toda a nossa campanha nos playoffs, conseguimos reagir. Mostramos resiliência mais uma vez, pois chegamos com o jogo parelho nos minutos finais. Mas, quando isso acontece muitas vezes, começa a pesar. Pensávamos que, na reta final, iríamos achar aquele ‘truque’ outra vez. Mas a mágica não rolou hoje”, lamentou o pivô.

