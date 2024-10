Problema para o Blazers: Robert Williams sofre nova lesão

O Portland Trail Blazers acaba de enfrentar mais uma má notícia com a lesão do pivô Robert Williams III. Durante os treinos da pré-temporada, o pivô sofreu uma distensão grau 1 no músculo posterior da coxa, o que o afastará das quadras por pelo menos duas semanas. A informação foi dada pela própria equipe na sexta-feira (4).

Essa nova lesão ocorre após o jogador ter passado por um longo período de recuperação. Isso porque foi submetido a cirurgias no joelho na última campanha. Apesar de mais uma contusão, o jogador deve retornar a tempo da temporada regular.

Robert Williams, que chegou ao Blazers em 2023, após ser envolvido em uma troca com o Boston Celtics, sofre mais uma lesão. No último ano, o pivô teve uma ruptura de ligamento no joelho direito e passou por cirurgia no final da temporada.

Aliás, essa não é a primeira vez que Williams lida com lesões graves. Durante seus cinco anos nos Celtics, afinal, ele teve apenas duas temporadas em que conseguiu participar de mais de 50 jogos. Agora, com um novo problema muscular, a preocupação com sua condição física aumenta.

Em sua temporada mais produtiva, em 2021/22, ele foi eleito para a Segunda Equipe de Defesa da NBA. Então, o Blazers contava com essa presença importante em seu garrafão. Entretanto, até agora, pouco participou da equipe. No seu primeiro ano em Portland, disputou apenas seis jogos.

Após a confirmação da lesão, Robert Williams comentou sobre sua recuperação com o Blazers. Assim, relembrou o longo caminho que percorreu desde sua última cirurgia.

“Estou em um ótimo espaço agora. Foram sete meses longos e difíceis. Estou pronto para voltar à quadra. Teve um momento em que eu mal conseguia andar”, afirmou o jogador em uma entrevista recente.

Apesar das dificuldades, Williams ainda é visto como um atleta que pode contribuir muito defensivamente. No entanto, o Blazers terá que lidar com sua ausência nas próximas semanas. Portanto, é uma forma do técnico Chauncey Billups testar outras alternativas. Então, quem pode se dar bem é o pivô calouro Donovan Clingan.

Enquanto se recupera, a expectativa é que Williams retorne ainda no início da temporada regular Isso, caso não haja complicações adicionais em seu quadro clínico.

