Problema de Kristaps Porzingis segue como mistério nos playoffs da NBA

O pivô Kristaps Porzingis vem preocupando o Boston Celtics nos playoffs 2025 da NBA. Isso porque o jogador tem um problema “misterioso” que o time garante saber o que é. No entanto, o time de Massachusetts insiste em não revelar o que é. Desde março, o letão vem perdendo jogos e estaria afetando sua energia.

No primeiro jogo da série de playoffs diante do New York Knicks, Porzingis deixou a quadra após o primeiro tempo e não voltou. Então, era dúvida para o segundo embate. Ele atuou, apesar de sair do banco de reservas e ficou em quadra por apenas 14 minutos. Neste sábado, o Celtics encara o Knicks mais uma vez, agora em Nova York.

De acordo com o técnico Joe Mazzulla, o problema vem afetando o condicionamento de Kristaps Porzingis há cerca de dois meses. Como resultado, ele perdeu 13 dos últimos 23 jogos na fase regular. Então, nos mata-matas, a situação se agravou e fez com que o jogador tivesse muito menos minutos por partida.

Publicidade

Para o terceiro jogo diante do Knicks, Porzingis não aparece na lista de jogadores lesionados da NBA. Ou seja, ele vai atuar, ainda que não exista alguma indicação se será titular. Por enquanto, o único jogador do time que está como dúvida é Sam Hauser, por conta de contusão no tornozelo.

Leia mais

Caso Kristaps Porzingis esteja bem o suficiente para encarar o Knicks no terceiro jogo dos playoffs da NBA, Mazzulla deve utilizar o pivô como titular. Embora ainda não tenha nenhuma confirmação, o fato de não estar na lista já é um alento ao time.

Publicidade

“Eu não estou me sentindo muito bem. Mas é terrível atrapalhar justamente agora. Eu venho recebendo muito apoio da comissão técnica, de todo mundo do time”, disse Kristaps Porzingis. “Mas não tem ninguém que lamenta mais por mim do que eu mesmo. Lamento pelos meus colegas, pois não estou conseguindo estar em quadra como queria”.

Kristaps Porzingis nos playoffs da NBA

Até aqui, na série semifinal do Leste da NBA, Porzingis possui médias de 4.0 pontos e 4.0 rebotes em cerca de 13.5 minutos. Mas nos playoffs, incluindo a fase inicial contra o Orlando Magic, seus números são um pouco melhores: 9.7 pontos, 5.3 rebotes e 16.7% de aproveitamento nos arremessos de três.

Publicidade

O camisa 8 tem contrato com o Celtics até 2025/26, no valor de US$30.7 milhões. Mas suas performances nos playoffs da NBA andam assustando a direção. Apesar de ser relativamente jovem (29 anos), ele fez poucos jogos pelo time de Boston. No primeiro ano, em 2023/25, Porzingis atuou em 57 embates, mas apenas sete nos mata-matas. Na atual campanha, foram 42 partidas em fase regular, mas participou de todas as sete da pós-temporada.

É possível que o veterano Al Horford siga com mais tempo de quadra que Kristaps Porzingis no terceiro jogo.

Celtics e Knicks fazem o terceiro jogo da série semifinal no Leste dos playoffs da NBA neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília). A partida acontece no Madison Square Garden, em Nova York.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA