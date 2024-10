Pritchard e Brown lideram, Celtics vence Bucks e segue invicto

Payton Pritchard e Jaylen Brown lideraram o Boston Celtics na vitória sobre o Milwaukee Bucks na noite de segunda-feira por 119 a 108. Enquanto Pritchard saiu do banco para fazer 28 pontos (oito acertos em 12 tentativas de três), Brown foi o cestinha da equipe com 30. Por outro lado, Damian Lillard (33 pontos) e Giannis Antetokounmpo (30) foram os melhores dos visitantes.

Foi a quarta vitória de Boston em quatro jogos na atual temporada da NBA. O Bucks venceu o Philadelphia 76ers, mas perdeu todos os outros três seguintes: Chicago Bulls, Brooklyn Nets, além do Celtics.

Enquanto isso, Jayson Tatum não teve o mesmo desempenho dos últimos jogos. Isso porque o astro vinha de três atuações incríveis, com médias de 33.0 pontos, 6.3 rebotes e 6.0 assistências, além de um aproveitamento de 48.6% de três. Então, contra o Bucks, o ídolo do Celtics ficou com 15 pontos em 16 arremessos. Mas mais que isso, ele acertou apenas uma das oito tentativas do perímetro.

Com a vitória do Celtics sobre o Bucks, Pritchard e Brown melhoraram ainda mais suas performances na atual temporada. Enquanto o armador reserva saltou para um aproveitamento de 50% de três (19 em 38), o astro finalmente superou os 40% nos arremessos gerais. Até então, ele vinha com apenas 37.1%

Apesar de Pritchard acertar oito cestas de três contra o Bucks, ele não bateu seu recorde pessoal. Isso porque o armador já fez um jogo com nove, em abril de 2023. No entanto, ele faz a melhor temporada da carreira, com média de 16.3 pontos.

“Payton [Pritchard] é um competidor”, disse o técnico Joe Mazzulla. “Ele faz sua função, mas sabe que é muito bom. É ótimo ter um cara assim, enquanto vai ficando cada vez melhor”.

Mas a vitória do Celtics não foi tão fácil contra o Bucks. Milwaukee liderava por 80 a 79 no terceiro quarto. No entanto, Boston aproveitou os últimos minutos do quarto e o ínicio do último para anotar uma sequência de 18 a 2. Assim, o time de Massachusetts vencia por 97 a 82.

Com uma margem segura, o Celtics a diferença jamais ficou abaixo dos oito pontos. Milwaukee ainda tentou uma reação, mas em vão. Tatum deixou em 118 a 100, praticamente garantindo o resultado. Depois, com reservas em quadra, o Bucks cortou o prejuízo.

No fim, os atuais campeões seguem invictos, enquanto o Bucks tem uma das piores campanhas da NBA no momento.

Na próxima quarta-feira, o Celtics vai até Indianapolis enfrentar o Indiana Pacers. Já Milwaukee encara o Memphis Grizzlies fora de casa no dia seguinte.

