Pré-temporada da NBA – Rodada de 5 de outubro

Acompanhe com a gente o único duelo válido pela rodada da pré-temporada da NBA, neste sábado, 5 de outubro. Golden State Warriors x Los Angeles Clippers se enfrentam em Honolulu, no Havaí.

Para 2024/25, o Warriors perdeu uma de suas lendas. Afinal, Klay Thompson assinou com o Dallas Mavericks na offseason. O veterano Chris Paul também deixou o time e fechou com o San Antonio Spurs. Em contrapartida, a equipe de San Francisco trouxe Buddy Hield, Kyle Anderson e De’Anthony Melton. Em tese, o elenco ganhou profundidade.

O Clippers, por sua vez, ficou sem Paul George, que assinou com o Philadelphia 76ers, e Russell Westbrook, que foi para o Denver Nuggets. No entanto, os angelinos se reforçaram com Derrick Jones, Nicolas Batum, Kris Dunn, Kevin Porter e Mo Bamba. A grande dúvida da franquia é a condição física de Kawhi Leonard, desfalque no duelo de hoje.

Por fim, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers – 20h (League Pass)

