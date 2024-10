Por lesão, titular deve desfalcar Cleveland Cavaliers por seis semanas

Antes do início da temporada, o quinteto titular do Cleveland Cavaliers já tem um desfalque por lesão. De acordo com a equipe, o ala Max Strus perderá pelo menos seis semanas por um entorse no tornozelo direito. A contusão aconteceu durante os treinos individuais na última semana.

Strus foi um dos principais nomes do Cavaliers na última temporada. Em 70 jogos como titular, o jogador de 28 anos registrou médias de 12.2 pontos, 4.8 rebotes e quatro assistências. Além disso, ele foi um dos melhores arremessadores do perímetro no elenco, com 36.5% de aproveitamento em 6.8 tentativas por jogo.

O titular, aliás, já havia desfalcado o Cleveland Cavaliers por uma outra lesão na pré-temporada. No entanto, o primeiro desconforto foi uma contusão no quadril direito. Assim, após alguns dias de recuperação, ele retornou ao time, antes de sofrer o entorse no tornozelo, durante um treinamento no dia 17 de outubro.

O ala chegou ao Cavaliers na agência livre de 2023. Após duas boas temporadas no Miami Heat, ele deixou a Flórida e assinou com time de Cleveland por US$ 63 milhões durante quatro temporadas. Durante 2024/25, portanto, ele entra em seu segundo ano como jogador da equipe de Ohio.

A lesão de Strus já atrapalha as projeções do astro Donovan Mitchell para o Cavaliers. No fim de setembro, o ala-armador afirmou que o time de Ohio era um dos principais candidatos ao título da NBA em 2024/25. Para estar na disputa, no entanto, a equipe precisaria manter seus principais nomes saudáveis durante o ano.

“O Cavaliers é candidato ao título quando saudável”, garantiu Mitchell. “Sinto que no ano passado crescemos de muitas maneiras. Jogamos de diferentes formas. Durante aquele período, obviamente, Garland e Mobley estavam lesionados. Mas encontramos algo que realmente pode nos ajudar a dar o próximo passo. Agora, o desafio é como continuar implementando esse estilo de jogo ao longo dos 82 jogos da temporada regular”, continuou.

O Cavaliers abre a temporada 2024/25 contra o Toronto Raptors, no dia 23 de outubro, fora de casa. A equipe, aliás, é uma das principais forças da Conferência Leste e aposta na qualidade do seu time na busca pelo segundo título em sua história. No último ano, a franquia caiu nos playoffs para o campeão Boston Celtics.

