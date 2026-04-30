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Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 30 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos desta quinta-feira

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Playoffs NBA 30 abril
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 30 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos válidos pelos playoffs da NBA, nesta quinta-feira, 30 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.

O Amazon Prime Video exibe o jogo 6 entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Jogando em casa, o Sixers tenta sobreviver na série e, assim, forçar a realização do sétimo jogo.

Já a ESPN 2 e o Disney+ mostram uma rodada dupla: New York Knicks x Atlanta Hawks e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves. Knicks e Timberwolves estão a uma vitória de avançarem à segunda rodada. Ou seja, Hawks e Nuggets precisam ganhar para seguirem vivos.

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Além disso, as três partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

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