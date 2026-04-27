Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos desta segunda-feira

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 27 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos válidos pelos playoffs da NBA, nesta segunda-feira, 27 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.

A ESPN 2 e o Disney+ exibem dois jogos: Detroit Pistons x Orlando Magic e Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets. Em ambos os confrontos, os favoritos (Pistons e Nuggets) estão em desvantagem.

Já o Disney+ mostra Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns, talvez a série com a maior diferença técnica. O atual campeão da NBA, aliás, precisa de apenas uma vitória para avançar de fase.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Além disso, as três partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Detroit Pistons x Orlando Magic – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 22h30 (Disney+ / League Pass)

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 23h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)