Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 27 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos desta segunda-feira
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 27 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos válidos pelos playoffs da NBA, nesta segunda-feira, 27 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.
A ESPN 2 e o Disney+ exibem dois jogos: Detroit Pistons x Orlando Magic e Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets. Em ambos os confrontos, os favoritos (Pistons e Nuggets) estão em desvantagem.
Já o Disney+ mostra Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns, talvez a série com a maior diferença técnica. O atual campeão da NBA, aliás, precisa de apenas uma vitória para avançar de fase.
Leia mais!
- NBA: Veja os times que podem ter novos técnicos em 2026/27
- ESPN prevê finais da NBA entre Celtics e Spurs
- Calendário da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA
Além disso, as três partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Detroit Pistons x Orlando Magic – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 22h30 (Disney+ / League Pass)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 23h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
comentários