Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 25 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os quatro jogos deste sábado

Por
Playoffs NBA 25 abril
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 25 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os quatro jogos que abrem os playoffs da NBA, neste sábado, 25 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.

A ESPN 4 e o Disney+ vão exibir os primeiros embates do dia: Detroit Pistons x Orlando Magic e Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns.

Já a ESPN 2 e o streaming do grupo Disney mostram New York Knicks x Atlanta Hawks e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Além disso, as quatro partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Detroit Pistons x Orlando Magic – 14h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

New York Knicks x Atlanta Hawks – 19h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Continua após a publicidade

comentários