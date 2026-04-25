Acompanhe com o Jumper Brasil os quatro jogos deste sábado

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 25 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os quatro jogos que abrem os playoffs da NBA, neste sábado, 25 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.

A ESPN 4 e o Disney+ vão exibir os primeiros embates do dia: Detroit Pistons x Orlando Magic e Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns.

Já a ESPN 2 e o streaming do grupo Disney mostram New York Knicks x Atlanta Hawks e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves.

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Além disso, as quatro partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Detroit Pistons x Orlando Magic – 14h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

New York Knicks x Atlanta Hawks – 19h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)