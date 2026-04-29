Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 29 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos desta quarta-feira
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 29 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos válidos pelos playoffs da NBA, nesta quarta-feira, 29 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.
O Amazon Prime Video exibe o jogo 5 da série entre Orlando Magic e Detroit Pistons. O líder do Leste está em apuros. Afinal, o Magic vence o confronto por 3 a 1. Ou seja, precisa de apenas mais uma vitória para avançar.
Já a ESPN 2 e o Disney+ mostram uma rodada dupla: Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers e Houston Rockets x Los Angeles Lakers. No Leste, tudo igual (2 a 2) entre Raptors e Cavs. Mas no Oeste, o Lakers está a uma vitória de eliminar o Rockets.
Além disso, as três partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Orlando Magic x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 20h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
