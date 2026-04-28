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Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 28 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos desta terça-feira

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Playoffs NBA 28 abril
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 28 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os três jogos válidos pelos playoffs da NBA, nesta terça-feira, 28 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.

A ESPN 2 e o Disney+ exibem dois jogos: Boston Celtics x Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs. Celtics e Spurs, alias, só precisam de uma vitória para fecharem suas séries.

Já o Amazon Prime Video mostra Atlanta Hawks x New York Knicks. Até o momento, o confronto está empatado em 2 a 2.

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Além disso, as três partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Atlanta Hawks x New York Knicks – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

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