Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 3 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos deste domingo
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 3 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos válidos pelos playoffs da NBA, neste domingo, 3 de maio. Todos os duelos terão a transmissão em português.
A ESPN 2 e o Disney+ exibem o jogo 7 entre Detroit Pistons e Orlando Magic. O time da Flórida chegou a abrir 3 a 1 na série, mas viu o líder do Leste reagir. Com vantagem no mando de quadra, o Pistons joga diante de sua torcida.
Já o Amazon Prime Video mostra o jogo 7 entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Até o momento, quem jogou em casa venceu. Assim, o Cavs conta com esse retrospecto para fechar a série em Cleveland.
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Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Orlando Magic x Detroit Pistons – 16h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 20h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
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