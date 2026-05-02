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Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 2 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 7 entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers

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Playoffs NBA 2 maio
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 2 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, neste sábado, 2 de maio. O jogo 7 entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers terá a transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

Jogando no TD Garden, o Celtics tenta evitar uma virada histórica do Sixers. Afinal, o time de Boston chegou a abrir 3 a 1 no confronto. No entanto, Philadelphia venceu os últimos dois duelos e igualou a série. Agora é tudo ou nada para ambos os times.

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Além disso, a partida decisiva poderá ser acompanhada pelo League Pass.

Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 20h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

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