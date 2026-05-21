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Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 20 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 2 da final do Oeste entre Thunder e Spurs

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NBA Playoffs 20 maio
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 20 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, nesta quarta-feira, 20 de maio.

O Amazon Prime Video exibe o jogo 2 da final do Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Mais uma vez, os times se enfrentam no Paycom Center, em Oklahoma City.

No primeiro duelo da série, Victor Wembanyama roubou a cena, com 41 pontos e 24 rebotes. Após duas prorrogações, o Spurs venceu por 122 a 115. Com o revés em casa, o atual campeão da NBA joga presssionado. Afinal, uma nova derrota complica de vez a situação do Thunder no confronto.

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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

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