Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 20 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 2 da final do Oeste entre Thunder e Spurs
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 20 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, nesta quarta-feira, 20 de maio.
O Amazon Prime Video exibe o jogo 2 da final do Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Mais uma vez, os times se enfrentam no Paycom Center, em Oklahoma City.
No primeiro duelo da série, Victor Wembanyama roubou a cena, com 41 pontos e 24 rebotes. Após duas prorrogações, o Spurs venceu por 122 a 115. Com o revés em casa, o atual campeão da NBA joga presssionado. Afinal, uma nova derrota complica de vez a situação do Thunder no confronto.
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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
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