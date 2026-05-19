Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 1 da final do Oeste entre Thunder e Spurs

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 18 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, nesta segunda-feira, 18 de maio.

O Amazon Prime Video exibe o jogo 1 da final do Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

Por ter feito a melhor campanha da fase regular, o atual campeão da NBA tem a vantagem no mando de quadra. Desse modo, os dois primeiros duelos vão ocorrer no Paycom Center, em Oklahoma City. O Spurs, por sua vez, chega à decisão de conferência após nove anos.

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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)