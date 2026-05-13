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Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 13 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 5 entre Cavaliers e Pistons

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Playoffs NBA 13 maio
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 13 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pela segunda rodada dos playoffs da NBA, nesta quarta-feira, 13 de maio.

A ESPN 2 e o Disney+ exibem o jogo 5 da série entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. Até o momento, o confronto está empatado (2 a 2). Assim, quem jogou em casa venceu. Por isso, o Pistons conta com o apoio da torcida hoje para abrir vantagem no duelo.

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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

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Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

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