Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 5 entre Timberwolves e Spurs

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 12 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pela segunda rodada dos playoffs da NBA, nesta terça-feira, 12 de maio.

O Amazon Prime Video exibe o jogo 5 da série entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. Até o momento, tudo igual no confronto. Agora, o duelo volta para o Texas.

Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

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Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)