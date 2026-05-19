Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 19 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 1 da final do Leste entre Knicks e Cavaliers
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 19 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, nesta terça-feira, 19 de maio.
A ESPN 2 e o Disney+ exibem o jogo 1 da final do Leste entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers.
Terceiro colocado na fase regular, o time novaiorquino terá a vantagem no mando de quadra. Pelo segundo ano seguido, o Knicks chega às finais de conferência. Em 2025, a equipe perdeu para o Indiana Pacers. Já o Cavs não disputava a decisão do Leste desde 2018.
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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
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