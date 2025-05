Playoffs 2025 da NBA – Rodada de 9 de maio

Playoffs da NBA – Rodada de 9 de maio

Acompanhe com a gente as duas partidas dos playoffs da NBA, nesta sexta-feira, 9 de maio. A ESPN 2, aliás, exibe a rodada dupla.

Os trabalhos serão abertos em Indianápolis, com o jogo 3 da série entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. Até o momento, um placar surpreendente, já que o Pacers venceu os dois duelos em Cleveland. Portanto, o líder do Leste na fase regular está em apuros e precisa do triunfo fora de casa.

Na sequência, o Denver Nuggets recebe o Oklahoma City Thunder para o terceiro jogo da série. Em Oklahoma, uma vitória para cada equipe. Ou seja, quem vencer hoje, em Denver, abre vantagem no confronto.

Por fim, ambas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers – 20h30 (ESPN 2 / League Pass)

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets – 23h (ESPN 2 / League Pass)

