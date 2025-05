Para analista, Jayson Tatum e Jaylen Brown jogam por “legado” contra o Knicks

Os astros Jayson Tatum e Jaylen Brown estão diante de um dos maiores desafios de suas carreiras. O Boston Celtics perdeu os dois primeiros jogos da série contra o New York Knicks e, assim, precisa vencer como visitante para seguir vivo nos playoffs. A campanha de defesa do título da NBA depende disso. Mas não para por aí: Kendrick Perkins crê que o legado dos dois astros também vai estar em jogo.

“Essa é uma série que pode definir o legado de Jayson e Jaylen. Boston, afinal, é uma cidade de campeões. Se você conhece essa equipe, então entende que um título não basta para escrever história. Não foi para isso que investiram e mantiveram o elenco intacto. Não é para isso que estão dispostos a gastar US$1 bilhão com esse time. Só importa vencer campeonatos”, cravou o analista da ESPN.

A cobrança em torno da dupla ganhou maior intensidade por causa da situação em que as inesperadas derrotas ocorreram. O Celtics, antes de tudo, chegou a liderar os dois duelos por 20 pontos de vantagem. Além disso, Tatum e Brown acertaram menos de 32% dos seus arremessos nessas partidas. No último quarto, ambos acumularam só duas cestas em 19 tentativas.

“Quando você tem dois jogadores como Jayson e Jaylen, o plano nunca é só chegar às semifinais do Leste. Em particular, sendo eliminado por um time inferior tecnicamente. Por isso, quando vejo a situação, não acho que seja aceitável. Atirar dois jogos no lixo depois de desperdiçar vantagens de 20 pontos não é aceitável. Esse é um momento, sim, que pode definir os seus legados”, reforçou o ex-pivô.

Traição?

Perkins tem uma visão muito mais dura da situação de Jayson Tatum e Jaylen Brown por causa de sua experiência pessoal. Quando jogador, ele atuou pelo Celtics e até foi campeão da NBA em 2008. Mas esse foi o seu único título com a histórica equipe. Por isso, o polêmico Stephen A. Smith acusou o veterano de exagero. E até um pouco de hipocrisia também.

“Kendrick, se eu fosse Jaylen e Jayson, te amarraria e tentaria ensinar uma lição. Pois o que você acabou de dizer é um ato de traição a Boston. Acho que só pode ser algo para motivá-los porque chega a ser uma blasfêmia. Afinal, até onde sei, você só ganhou um título com Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen. Ou seja, o mesmo número dos dois”, disparou o veterano comentarista.

Para Smith, por mais que a eliminação para o Knicks possa ser uma decepção, Tatum e Brown têm uma história inegável na franquia. Um campeonato está acima de qualquer coisa. “O que você disse seria verdade se eles já não tivessem um título. Mas o banner está lá. Eles chegaram ao topo. Além do mais, não se pode criticá-los por só terem um anel de campeão quando só tem um campeonato também”, repetiu.

Desperdício

Para Perkins, a questão com Tatum e Brown vai além das más atuações. Ambos ainda são jovens, mas já possuem um elenco campeão em torno deles. A franquia fez uma aposta alta e cara em manter esse grupo para a busca do bicampeonato. Tudo está a favor da dupla. No entanto, os dois jogadores não parecem incomodados em ver o desperdício de uma oportunidade rara.

“Muitos jogadores da NBA nem chegam a ter a chance de competir por títulos em suas carreiras. Jayson e Jaylen, no entanto, têm um time construído em torno deles que lhe dá a chance de ganhar dois campeonatos seguidos. E, como resultado, vocês entregam esse tipo de atuação? É preciso dar mais do que isso”, cobrou o pivô aposentado.

