Os melhores agentes livres ainda disponíveis no mercado da NBA

A temporada 2025/26 da NBA está cada vez mais próxima de começar, mas ainda existem bons agentes livres no mercado. Após Cam Thomas estender com o Brooklyn Nets, Josh Giddey fechou novo acordo com o Chicago Bulls. No entanto, outros dois restritos seguem esperando: Jonathan Kuminga e Quentin Grimes. Veja a lista dos melhores disponíveis.

10. Malcolm Brogdon

O armador, que passou por Portland Trail Blazers e Washington Wizards nos últimos anos, ainda é um dos melhores agentes livres na NBA. Apesar de sofrer com lesões, ele está pronto para atuar na nova campanha da liga. Malcolm Brogdon, de 32 anos, surgiu nos rumores para o Golden State Warriors, especialmente.

9. Ben Simmons

Após rejeitar proposta do New York Knicks, pois queria mais dinheiro, Ben Simmons segue no mercado da NBA. Aliás, sua situação está cada vez mais difícil. Afinal, quase nenhum time possui espaço em sua folha salarial. O Brooklyn Nets até tem, mas ele saiu de lá após ser dispensado há menos de um ano. Ou seja, não é uma opção. O Boston Celtics seria outro interessado em seus serviços, mas pagando o mínimo para veteranos.

8- Dalano Banton

Não que seja uma grande coisa, mas Dalano Banton melhorou o seu arremesso de três no último ano. O que era horrível, hoje é apenas ruim (32.4%). Mas o armador canadense é um dos poucos agentes livres disponíveis no mercado da NBA que podem fazer a diferença no ataque. Além disso, é um armador alto (2,06m) e que finaliza bem. Por fim, seu salário não demandaria muito dos times.

7. Precious Achiuwa

O ala-pivô Precious Achiuwa atuou pelo New York Knicks na última temporada da NBA, mas o mercado não vem sendo muito bom com ele. Afinal, até agora o jogador segue sem time. De acordo com rumores, o Miami Heat teria algum interesse em seus serviços para 2025/26.

6. Cameron Payne

Outro ex-jogador do Knicks, Cameron Payne é um reserva sólido para o que a NBA de hoje manda, mas segue no mercado. Mesmo sendo a terceira opção do time de Nova York para a posição de armador, Payne fez 6.9 pontos e 2.8 assistências, além de acertar 36.3% do perímetro em 2024/25, em cerca de 15 minutos por noite.

5. Russell Westbrook

Claro que seu melhor momento na NBA passou, mas Russell Westbrook é um dos melhores agentes livres no mercado. Pode dizer que ele comete muitos erros de ataque, que não é bom arremessador, mas o armador tornou-se um bom defensor nos últimos anos. É possível que ele sempre tenha sido, mas não tinha lá muito esforço no quesito. Só que desde a passagem pelo Los Angeles Clippers, ele vem ajudando muito na defesa.

4. Quentin Grimes

Tudo bem. Ele deve voltar ao Philadelphia 76ers, mas ainda está entre os agentes livres da NBA. Quentin Grimes espera por uma troca no Sixers para receber um novo acordo, por volta de US$20 milhões por ano. A direção tenta negociar Andre Drummond e Kelly Oubre para dar espaço na folha salarial e ficar abaixo do primeiro nível de multas da liga.

3. Al Horford

Todo mundo sabe que ele vai para o Golden State Warriors, mas o time precisa resolver a questão Jonathan Kuminga antes. Al Horford é um ótimo defensor, sabe arremessar de três e deve ser uma boa opção na rotação de pivôs do Warriors. Só tem de aguardar sua vez de ser chamado.

2. Malik Beasley

A NBA vê Malik Beasley com outro olhar após ser liberado pela liga, mas o mercado não tem mais o dinheiro que tinha no começo da agência livre. É pouco provável que ele volte ao Detroit Pistons, mas o Knicks apareceu há algumas semanas como opção.

1. Jonathan Kuminga

Na teoria, Jonathan Kuminga fica no Golden State Warriors. No entanto, sua situação está bem longe de ser definida no mercado da NBA. Ele quer cerca de US$30 milhões, mas o Warriors não vai pagar. Então, deve fechar pela oferta qualificatória (US$7.9 milhões) e sair depois, seja até a trade deadline ou de graça, na próxima offseason.

